夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批准，最快可能12日出爐。如果法院批准，將出現南韓憲政史上首次「前總統夫婦」同時被捕的局面。

韓聯社根據法院7日消息指出，首爾中央地方法院將於12日上午10時10分開庭，審查是否批准逮捕金建希。這種審查通常耗時較久，結束後法官還要綜合考量相關資料，決定是否批准逮捕令。如果法院在上午開庭，且審查的是重大案件，結果通常會在當天下午或深夜出爐，有時也可能隔天凌晨才會確定。

調查金建希弊案的獨檢組7月2日正式成立並啟動調查，金建希6日首度到案。獨檢組當天上午約10時起針對多項案件訊問金建希，包括BMW的南韓「德意志汽車」股票操縱案、干預國民力量黨國會議員參選人提名案、非法接受「統一教」相關人士請託案，以及未將2022年6月陪尹錫悅出席北約（NATO）峰會期間佩戴的高價項鍊申報財產等。然而，金建希否認所有指控。