菲律賓與印度建立戰略夥伴關係 聚焦國防合作

菲律賓總統小馬可仕目前正在印度訪問，兩國建立戰略夥伴關係並簽署多項軍事協議，聚焦國防合作。此外，菲律賓也就增購「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈事宜，與印度洽商。

為對抗中國在南海的擴張，菲律賓正積極與更多印太國家建立戰略夥伴關係。小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）4日對印度展開5天訪問，6日宣布兩國同意把雙邊關係提升到戰略夥伴層級。

菲律賓國防部今天發表聲明說，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）陪同小馬可仕訪問印度，在新德里與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）簽署了3項國防合作協議。

這3項協議分別為空軍參謀對話參考條款（Terms ofReference, TOR）、陸軍參謀對話參考條款以及海軍參謀對話參考條款，作為三軍建立工作小組的參照架構。

這些工作小組將推進軍事教育、聯合訓練、能力發展、後勤、海域意識以及人道援助和災難應變等領域的合作。

鐵歐多洛向印度媒體表示，菲律賓和印度有很多可相互學習的地方，隨著雙邊關係層級提升，希望利用彼此之間的共同點和緊密關係，在複雜的區域挑戰中取得韌性和發展。

他提到印度與中國陸上邊界糾紛，菲律賓與中國則有海域爭議；中國也向日本東部以及台灣海峽強勢投射力量，面對霸凌，「姑息主義只會讓侵略者更加飢渴」。

另一方面，小馬可仕在接受印度「第一郵報」（Firstpost）訪問時說，作為菲律賓軍事現代化計畫的一部分，菲律賓正與印度洽談採購更多布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈的事宜。

小馬可仕說，從功能演示到操作訓練，菲律賓軍方對布拉莫斯飛彈的能力相當有信心。

菲律賓與印度於2022年簽署3億7500萬美元政府對政府合約，採購3套布拉莫斯飛彈，印度去年4月交付了第1套。