快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

中央社／ 首爾7日專電
2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年。示意圖／AI生成
2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年。示意圖／AI生成

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

韓聯社今天報導，水原地方法院平澤支院在7月22日就此案作出以上宣判，並表示被拘留起訴的60多歲及40多歲嫌犯在未經許可下進入軍事基地、拍攝基地及軍事設施的行為不當，但兩人看起來並沒有進一步刺探軍事機密的行為，拍攝的照片也全數被扣押、並未外流。

這2名台灣人5月10日涉嫌在烏山空軍基地（OsanAir Base）舉行的航空展非法進行拍攝。一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展。

據警方調查，被捕的2人當天3度遭美軍制止入場，但仍混在韓國人入場隊伍中進場，在會場中到處拍照時遭逮捕，2人共用相機拍攝了10多張照片。

2人接受調查時表示，是出於好奇心才會拍攝照片。

美軍 南韓 空軍 機密 偷拍 台灣人

延伸閱讀

阿里山林鐵約雇人員涉圖利被判1年8月 上訴二審獲緩刑

MLB／搶到大谷翔平千安球！24歲美軍：要收藏在辦公室

屏東榮總傳出外包人員偷拍病患家屬 院方：已要求該公司開除

美軍F-15戰機沖繩迫降 降落缺輪胎且冒火花

相關新聞

出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年

足球「離別之夏」：亞洲球王孫興慜告別熱刺，十年光輝畫句號

有著亞洲球王美譽的南韓足球國家隊隊長孫興慜，效力英超球隊托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）十年，2025年8月2日他在記者會上宣布離隊，亞洲、歐洲的球迷都為此震驚不已。孫興慜甫在2025年5月以隊長身份帶隊，為熱刺贏得17年來第一座重大冠軍——歐霸足球聯賽（UEFA Europa League）冠軍，這座冠軍也是他個人職業生涯裡第一座在歐洲賽場上捧起的冠軍獎盃，亦正式宣告了孫興慜成為熱刺不可取代的傳奇。

土耳其飆50.5度！歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月，期間土耳其出現攝氏50....

清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交

英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上...

瑕疵被抓包！金正恩視察露微笑 照片意外曝「堤防施工漏洞百出」

北韓為了強調領導人金正恩在防災上的努力而公開一組照片，卻意外暴露出施工瑕疵，引發外界關注。

南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的特別檢察組（特檢組）7日表示，已向法院申請簽發拘捕令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。