出於好奇？在南韓違法拍攝美軍機設施 2台人遭處1年半徒刑、緩刑3年

2名台灣人日前因在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，法院已就此案判處2人各1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

韓聯社今天報導，水原地方法院平澤支院在7月22日就此案作出以上宣判，並表示被拘留起訴的60多歲及40多歲嫌犯在未經許可下進入軍事基地、拍攝基地及軍事設施的行為不當，但兩人看起來並沒有進一步刺探軍事機密的行為，拍攝的照片也全數被扣押、並未外流。

這2名台灣人5月10日涉嫌在烏山空軍基地（OsanAir Base）舉行的航空展非法進行拍攝。一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展。

據警方調查，被捕的2人當天3度遭美軍制止入場，但仍混在韓國人入場隊伍中進場，在會場中到處拍照時遭逮捕，2人共用相機拍攝了10多張照片。

2人接受調查時表示，是出於好奇心才會拍攝照片。