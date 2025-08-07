捷克外交親以色列 專家：恐難回應人權關切

快訊

中央社／ 布拉格7日專電

隨著法國、英國與加拿大等國揚言將承認巴勒斯坦國，捷克則表態，在當前情勢下承認巴勒斯坦國毫無價值。專家指出，捷克長期被視為親以色列，在部分議題上不同於歐洲主流立場，若不對以色列的某些行動表達反對會成問題。

近期加薩地帶的人道危機，讓以色列面臨越來越大的國際壓力。法國、英國與加拿大等國已表明，準備在特定條件下承認巴勒斯坦國。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，捷克持續支持中東的「兩國方案」，但在當前情勢下，認為承認巴勒斯坦無助解決問題。他強調，承認行為必須在雙方進行有意義的對話並達成共識後，才能進行。

根據捷克外交部網站，捷克向來支持中東和平進程，推動以色列和巴勒斯坦兩個獨立國家的成立。利帕夫斯基多次強調，捷克正積極與以色列方面合作，處理加薩的人道局勢，並提供數千萬克朗的人道援助。

據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克國際關係研究專家丹尼爾（Jan Daniel）受訪時表示，捷克宣稱支持人權和國際法，但長期以來被視為親以色列立場，其他國家或許無法理解，但已逐漸預期並接受此情況。

丹尼爾認為，比起是否承認巴勒斯坦國的辯論，更大的問題在於捷克在其他議題上，不同於部分歐洲國家主流立場，「例如對達成停火的壓力、對改善加薩走廊人道局勢的呼籲，或對約旦河西岸侵犯國際法和人權行為的反應等。」

丹尼爾表示，捷克如果不對以色列的某些行動表達反對，會成為問題，因這些行動可能直接違背「兩國方案」的核心，例如以色列在巴勒斯坦領土上建設和擴展定居點，或宣稱對巴勒斯坦領土擁有主權。

丹尼爾指出，捷克的立場有些矛盾，因為捷克與巴勒斯坦管理當局有外交關係，在布拉格設有巴勒斯坦大使館，但目前仍未承認巴勒斯坦國家地位。

查理大學赫茲爾以色列研究中心（Herzl Center ofIsrael Studies）主任卡爾霍索娃（Irena Kalhousová）在接受布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）訪問時表示，「捷克的外交界與政治菁英，可能會把此時承認巴勒斯坦視為對哈瑪斯在10月7日行動的某種認可。所以，這或許是捷克比起其他歐洲或西方國家，在是否承認巴勒斯坦這個問題上更猶豫的另一個原因。」

捷克的立場既根植於數十年一致性的外交政策，但也受歷史複雜性的影響，例如早在1988年，當時共產政權下的捷克斯洛伐克就正式承認巴勒斯坦國。

卡爾霍索娃認為，即使捷克這樣的小國家，在地緣政治上不如法國、德國或英國有分量，但以色列人知道，捷克是歐盟內最親以色列、最友好的國家之一，在歐盟內發揮平衡更親巴勒斯坦國家的作用。

對於捷克政府採親以色列的外交路線，近期捷克紅十字會、無國界醫生等組織呼籲總理費亞拉（PetrFiala）領導的政府，譴責加薩地帶違反國際法的行為，利用外交手段促使釋放人質並實現永久停火，或支持結束對巴勒斯坦領土的封鎖。

捷克 以色列 巴勒斯坦

