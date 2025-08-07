快訊

土耳其飆50.5度！歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導
歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月。圖為西班牙街景畫面。圖／法新社
歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月。圖為西班牙街景畫面。圖／法新社

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」科學家今天表示，今年7月是全球有紀錄以來第3熱的7月，期間土耳其出現攝氏50.5度高溫，是土耳其全國歷來所測得的最高溫度。

路透社報導，雖然全球氣溫創紀錄的情況出現短暫的停歇，但今年7月仍延續極端氣候的趨勢，科學家將其歸因於人為造成的地球暖化。

根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S），今年7月全球地表空氣平均溫度達攝氏16.68度，較1991年至2020年同期的平均值高出攝氏0.45度。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（CarloBuontempo）指出：「以目前狀況來看，自前年7月創下有紀錄以來最熱7月後，近期一連串的全球高溫紀錄暫告一段落。但這不代表氣候變遷已停止，我們在7月仍持續可見全球暖化造成的影響，例如極端高溫和洪災。」

今年7月雖不及最熱及次熱的前年7月與去年7月炎熱，但全球地表平均溫度仍較1850年至1900年高出攝氏1.25度。當時為工業化前時期，人類開始大量燃燒化石燃料，燃燒化石燃料產生溫室氣體是氣候變遷的主因。

此外，2024年8月至2025年7月的12個月期間，全球平均氣溫比工業化前水準高出攝氏1.53度，已超過巴黎協定設定的攝氏1.5度升溫上限。該協定於2016年生效，旨在遏止全球暖化。去年是全球有紀錄以來最熱的一年。

目前全球升溫尚未正式超過攝氏1.5度的上限，該數值

是指跨越數十年的長期全球平均氣溫。但部分科學家認為，全球升溫要維持在這一門檻之下已不再具實際可能性。他們呼籲各國政府加快削減二氧化碳排放，以減少超標幅度，並抑制極端氣候事件的增加。

哥白尼氣候變化服務自1940年起記錄氣溫，並與最早可追溯至1850年的全球資料進行交叉比對。

高溫 氣溫 科學家 土耳其 氣候變遷 極端氣候

土耳其飆50.5度！歐盟監測機構：全球經歷有紀錄以來第3高溫7月

