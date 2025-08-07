為氣候行動籌資 諾魯首批「黃金護照」銷售進度緩慢

快訊

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導

偏遠太平洋小國諾魯已開始出售護照，為本國的氣候行動籌募資金，但目前為止仍難以吸引新公民來到這個地勢低窪，大致上荒蕪的島國。

法新社報導，全球最小國家之一的諾魯推出一項創新計畫，盼透過銷售所謂的「黃金護照」（goldenpassport），籌措對抗氣候變遷行動的資金。

諾魯計畫以每本10萬5000美元（約新台幣313萬元）的價格出售，並在實施「氣候韌性公民」（climate resilience citizenship）計畫的第一年，籌募逾500萬美元。

然而，諾魯黃金護照今年2月開賣迄今近6個月，僅批准了6件，包括2個家庭和4名個人。

諾魯希望在計畫的第一年賣出66本護照，儘管銷售進度緩慢，總統阿丁安（David Adeang）仍然保持樂觀。

他今天告訴法新社說：「我們歡迎新公民，他們的投資將幫助諾魯為後代子孫確保永續繁榮的未來。」

諾魯希望這項護照計畫收入能逐漸增加到4300萬美元，約等於500份成功申請案件，占政府總收入近2成。

