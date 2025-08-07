清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交
英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上以4.3萬英鎊（約新台幣171萬元）落槌。
法新社報導，這本「哈比人」（The Hobbit）是1937年出版的首刷版本，當時僅印刷了1500本，據信目前全球「可能僅存數百本」。
拍賣公司Auctioneum表示，這本書是在布里斯托（Bristol）一戶民宅書架上覓得，由一名英國私人收藏家拍下。
來自世界各地的買家熱烈競標，最終成交價格為拍賣公司原先預估的4倍以上。
Auctioneum稀有書籍專家萊里（Caitlin Riley）表示：「對一本非常特別的書籍而言，這是個非常棒的結果。」
Auctioneum在聲明中說：「這些殘存至今的首刷版書籍，被認為是現代文學中最炙手可熱的藏書之一。」
萊里回憶，當時是在一個普通書架上發現這本書，沒想到竟是真正的首刷版。她說：「我簡直不敢相信自己的眼睛，這真是個令人難以置信的罕見發現。」
這本書採用淺綠色布料裝訂，內含托爾金（J.R.R.Tolkien）親自繪製的罕見黑白插圖。托爾金在牛津大學（University of Oxford）任教期間，創造出他筆下膾炙人口的中土世界（Middle-earth）。
