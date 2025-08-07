聽新聞
0:00 / 0:00
瑕疵被抓包！金正恩視察露微笑 照片意外曝「堤防施工漏洞百出」
北韓為了強調領導人金正恩在防災上的努力而公開一組照片，卻意外暴露出施工瑕疵，引發外界關注。
朝鮮中央通信2日報導，金正恩前一天視察新義州與義州郡的堤防施工現場，並公開數張現場照片。該地區在一年前曾遭受大規模洪災，造成大量災民。
金正恩表示：「這裡的居民曾將水災視為命運，如今已成過去式」，並對堤防修復工程表達滿意之情，公開照片中也可見他露出笑容。
然而，在金正恩長腳下的堤防結構卻被發現存在問題。放大照片後可見，護岸混凝土塊之間凹凸不平，多處出現縫隙，部分區段甚至有明顯的洞穴未加處理。
對此，專家指出，可能是因施工過於倉促而導致偷工減料。
全南大學土木工程系教授柳永旭接受《韓聯社》採訪時表示：「看起來是從兩側堆疊混凝土塊時，在中央出現錯位」，並指出「應該從單一方向進行堆疊，並經過精密計算與施工，但由於工程進度過快，導致產生縫隙。」
柳教授補充：「雖然日後可能會進行補強，但這些區段相對來說仍可能成為脆弱地帶。」
北韓今年面臨朝鮮勞動黨創建80周年與與國家經濟發展五年計畫的收尾階段，全國各地正加緊趕工。不僅有新都市建設與水災復原工程，還包括地方發展、養殖場與溫室農場等多項計畫同時推進，甚至動員軍隊參與施工。外界也指出，如此緊迫的施工時程可能導致品質不良。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言