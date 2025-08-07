南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的特別檢察組（特檢組）7日表示，已向法院申請簽發拘捕令。

韓聯社與南韓中央日報報導，金建希弊案特檢組7月2日正式成立並啟動調查，金建希本人6日首次到案，也是南韓憲政史上，首次有第一夫人以刑事被告身分公開接受檢方調查。

特檢組當天當天針對多項案件訊問金建希，包括涉嫌參與德意志汽車股票操縱案、干預國民力量黨國會議員選舉提名案、透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託案，以及未將2022年6月陪同尹錫悅出席北約峰會期間佩戴的高價項鍊申報財產等。

金建希6日抵達特檢組辦公室，神情略顯凝重地向媒體表示，「讓國民為了像我這樣無足輕重的人感到擔憂，我深表歉意」，並表示會誠實接受調查。但根據報導，金建希雖未拒絕陳述，但基本上否認所有指控。由於金建希方面事前提出請求，檢方沒有進行夜間訊問，而是在當天下午6時前結束訊問。

根據中央日報獨家披露，特檢組決定先針對證據充分的犯罪嫌疑，向首爾中央地方法院優先申請拘捕令，確保人身羈押後持續展開深入調查。申請的主要理由之一是擔心她銷毀證據。

報導指出，特檢組在初次傳喚中，重點核對先前所掌握的證人證詞與證據，與金建希陳述間是否存在出入。儘管金建希始終堅持稱「與事實不符」或「不了解情況」，但在「乾真法師」請託案中，金建希方面主張「在尹錫悅前總統當選後未再見到該人士」，特檢組卻已掌握全成培2022年中乘車輛出入金建希在首爾瑞草區的居所。

據報導，統一教尹姓幹部委託全成培轉交的禮品包括香奈兒包、價值約6000萬韓元的格拉夫鑽石項鍊以及人參精粉。通話紀錄顯示，金建希曾致電尹姓幹部表示，「服用人參粉後身體變好了」。

原本特檢組還考慮對金建希進行追加傳喚，但鑑於她在6日調查中否認所有核心疑點，認為若不採取羈押措施，再度傳喚的實益不大，遂於7日下午1時21分正式向法院申請拘捕令。