快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓前第一夫人金建希6日抵達首爾的特別檢察辦公室。美聯社
南韓前第一夫人金建希6日抵達首爾的特別檢察辦公室。美聯社

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的特別檢察組（特檢組）7日表示，已向法院申請簽發拘捕令。

韓聯社與南韓中央日報報導，金建希弊案特檢組7月2日正式成立並啟動調查，金建希本人6日首次到案，也是南韓憲政史上，首次有第一夫人以刑事被告身分公開接受檢方調查。

特檢組當天當天針對多項案件訊問金建希，包括涉嫌參與德意志汽車股票操縱案、干預國民力量黨國會議員選舉提名案、透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託案，以及未將2022年6月陪同尹錫悅出席北約峰會期間佩戴的高價項鍊申報財產等。

金建希6日抵達特檢組辦公室，神情略顯凝重地向媒體表示，「讓國民為了像我這樣無足輕重的人感到擔憂，我深表歉意」，並表示會誠實接受調查。但根據報導，金建希雖未拒絕陳述，但基本上否認所有指控。由於金建希方面事前提出請求，檢方沒有進行夜間訊問，而是在當天下午6時前結束訊問。

根據中央日報獨家披露，特檢組決定先針對證據充分的犯罪嫌疑，向首爾中央地方法院優先申請拘捕令，確保人身羈押後持續展開深入調查。申請的主要理由之一是擔心她銷毀證據。

報導指出，特檢組在初次傳喚中，重點核對先前所掌握的證人證詞與證據，與金建希陳述間是否存在出入。儘管金建希始終堅持稱「與事實不符」或「不了解情況」，但在「乾真法師」請託案中，金建希方面主張「在尹錫悅前總統當選後未再見到該人士」，特檢組卻已掌握全成培2022年中乘車輛出入金建希在首爾瑞草區的居所。

據報導，統一教尹姓幹部委託全成培轉交的禮品包括香奈兒包、價值約6000萬韓元的格拉夫鑽石項鍊以及人參精粉。通話紀錄顯示，金建希曾致電尹姓幹部表示，「服用人參粉後身體變好了」。

原本特檢組還考慮對金建希進行追加傳喚，但鑑於她在6日調查中否認所有核心疑點，認為若不採取羈押措施，再度傳喚的實益不大，遂於7日下午1時21分正式向法院申請拘捕令。

證據 南韓 尹錫悅

延伸閱讀

柯文哲遭求刑28年半「強姦殺人都沒那麼久」 他連喊3次：這什麼世界！

韓職／南韓名投吳昇桓宣布退休 證實曾有中職球隊高價爭取

南韓獨檢組二度試圖逮捕前總統尹錫悅 仍因「頑固拒捕」未果

川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

相關新聞

瑕疵被抓包！金正恩視察露微笑 照片意外曝「堤防施工漏洞百出」

北韓為了強調領導人金正恩在防災上的努力而公開一組照片，卻意外暴露出施工瑕疵，引發外界關注。

南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的特別檢察組（特檢組）7日表示，已向法院申請簽發拘捕令。

清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交

英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上...

日自衛隊F2戰機訓練中墜海 飛行員彈射逃生獲救

日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練時發生墜海事故。機上唯一一名飛行員...

廣島原爆80年悼14萬亡靈 日：肩負引領無核武世界使命

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。「原爆日」80周年和平紀念儀式6日舉行，日...

蘇丹稱炸毀載有哥倫比亞傭兵阿聯飛機　至少40死

親軍方的蘇丹國家電視台今天報導，蘇丹空軍摧毀一架載有哥倫比亞傭兵的阿拉伯聯合大公國飛機，這架飛機當時降落在西部達佛一座機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。