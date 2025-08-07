快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

日自衛隊F2戰機訓練中墜海 飛行員彈射逃生獲救

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練飛行時發生墜海事故。圖為F2戰機資料畫面。美聯社
日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練飛行時發生墜海事故。圖為F2戰機資料畫面。美聯社

日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練時發生墜海事故。機上唯一一名飛行員緊急彈射逃生，隨後由救難直升機成功救起送往醫院，目前研判無生命危險。航空自衛隊正進一步調查事故詳情。

每日新聞報導，發生事故的戰機隸屬於茨城縣百里基地，當時與另一架F2編隊飛行。據了解，該機裝有飛航資料記錄器（FDR）。

F2戰機也曾在2019年2月20日發生墜海事件。當時隸屬福岡縣築城基地的F2在訓練時，因飛行員操作不當導致機體失控，最後墜入山口縣外海。

【中央社／東京7日綜合外電報導】

日本航空自衛隊表示，今天中午12時30分左右，航空自衛隊一架F-2戰機在茨城縣外海墜毀，機上飛行員成功彈射逃生獲救，沒有生命危險，已經送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，這架失事戰機隸屬位於茨城縣的航空自衛隊百里基地，稍早從這座基地起飛，墜毀前正在進行訓練。

航空自衛隊正在調查事故詳情。

F-2戰機是日本與美國共同開發的機種，2000年起在航空自衛隊服役。F-2全長約15公尺、翼展約11公尺，分為單座與雙座兩種型號。自衛隊指出，這次失事的戰機為單座。

茨城機場的民航機未受這起事件影響，照常起降。

戰機 自衛隊

延伸閱讀

【軍情+】沒玩過空中加油？別說你飛行技術好！

美軍F-15戰機沖繩迫降 降落缺輪胎且冒火花

烏克蘭無人機夜襲克里米亞 俄羅斯戰機1毀4損

殲10擊落法戰機被曝另有因…因低估中製PL-15E導彈射程

相關新聞

瑕疵被抓包！金正恩視察露微笑 照片意外曝「堤防施工漏洞百出」

北韓為了強調領導人金正恩在防災上的努力而公開一組照片，卻意外暴露出施工瑕疵，引發外界關注。

南韓前第一夫人！金建希應訊否認所有罪名、稱自己「無足輕重」 韓檢申請逮捕令

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的特別檢察組（特檢組）7日表示，已向法院申請簽發拘捕令。

清理遺物挖到寶！拍賣1937年首刷版「哈比人」 以171萬成交

英國西南部一戶人家日前清理遺物時，意外尋獲一本英國作家托爾金的經典奇幻小說「哈比人」，這本稀有的首刷版名著今天在拍賣會上...

日自衛隊F2戰機訓練中墜海 飛行員彈射逃生獲救

日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練時發生墜海事故。機上唯一一名飛行員...

廣島原爆80年悼14萬亡靈 日：肩負引領無核武世界使命

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。「原爆日」80周年和平紀念儀式6日舉行，日...

蘇丹稱炸毀載有哥倫比亞傭兵阿聯飛機　至少40死

親軍方的蘇丹國家電視台今天報導，蘇丹空軍摧毀一架載有哥倫比亞傭兵的阿拉伯聯合大公國飛機，這架飛機當時降落在西部達佛一座機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。