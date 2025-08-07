日自衛隊F2戰機訓練中墜海 飛行員彈射逃生獲救

日本航空自衛隊一架F2戰鬥機，在當地時間7日中午12點半左右，於茨城縣外海上空進行訓練時發生墜海事故。機上唯一一名飛行員緊急彈射逃生，隨後由救難直升機成功救起送往醫院，目前研判無生命危險。航空自衛隊正進一步調查事故詳情。

每日新聞報導，發生事故的戰機隸屬於茨城縣百里基地，當時與另一架F2編隊飛行。據了解，該機裝有飛航資料記錄器（FDR）。

F2戰機也曾在2019年2月20日發生墜海事件。當時隸屬福岡縣築城基地的F2在訓練時，因飛行員操作不當導致機體失控，最後墜入山口縣外海。

【中央社／東京7日綜合外電報導】

日本航空自衛隊表示，今天中午12時30分左右，航空自衛隊一架F-2戰機在茨城縣外海墜毀，機上飛行員成功彈射逃生獲救，沒有生命危險，已經送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，這架失事戰機隸屬位於茨城縣的航空自衛隊百里基地，稍早從這座基地起飛，墜毀前正在進行訓練。

航空自衛隊正在調查事故詳情。

F-2戰機是日本與美國共同開發的機種，2000年起在航空自衛隊服役。F-2全長約15公尺、翼展約11公尺，分為單座與雙座兩種型號。自衛隊指出，這次失事的戰機為單座。

茨城機場的民航機未受這起事件影響，照常起降。