蘇丹稱炸毀載有哥倫比亞傭兵阿聯飛機　至少40死

親軍方的蘇丹國家電視台今天報導，蘇丹空軍摧毀一架載有哥倫比亞傭兵的阿拉伯聯合大公國飛機，這架飛機當時降落在西部達佛一座機場，至少造成40人喪生。

不願透露姓名的軍方消息人士向法新社表示，這架阿聯飛機在達佛（Darfur）的尼亞拉（Nyala）機場「遭到轟炸，徹底損毀」。

蘇丹政府軍自2023年4月與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）相互交戰以來，最近多次空襲尼亞拉機場。

快速支援部隊與阿聯均未立即發表評論。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，哥國政府正努力查明有多少哥倫比亞人在這起攻擊中喪生。

蘇丹國家電視台指出，這架飛機從波斯灣地區一座空軍基地起飛，機上載有數十名外籍戰士與軍事裝備，用以支援快速支援部隊；這個準軍事組織控制幾乎整個達佛地區。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的正規軍長期以來一直指控阿聯透過尼亞拉機場，向快速支援部隊提供先進武器，包括無人機。

儘管聯合國專家、美國政治官員與國際組織發布多項報告，阿聯一直否認相關指控。

耶魯大學（Yale University）人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）發布的衛星影像顯示，南達佛首府的機場出現多架中國製遠程無人機。

親正規軍的蘇丹政府4日指控阿聯招募並資助哥倫比亞傭兵為快速支援部隊作戰，並聲稱已掌握相關文件作為證據。

哥倫比亞傭兵中，有許多曾是軍人或遊擊隊員，他們過去曾出現在全球其他衝突中，並受雇於阿聯參與在葉門和波斯灣地區的行動。

裴卓今天在貼文中表示，他正採取行動禁止傭兵活動，並稱這是一種「把人變成殺人工具的交易」。

蘇丹內戰進入第3年，至今已造成數萬人喪生、1300萬人流離失所，並使蘇丹陷入全球最嚴重饑荒與難民危機。