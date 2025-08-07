快訊

緬甸軍政府代理總統病逝 享壽74歲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
緬甸軍方7日證實，緬甸代理總統總統明穗7日上午於首都奈比多軍醫院病逝，享壽74歲。美聯社
緬甸軍方7日證實，緬甸代理總統總統明穗7日上午於首都奈比多軍醫院病逝，享壽74歲。美聯社

美聯社7日報導，緬甸軍方7日證實，緬甸代理總統總統明穗（Myint Swe）7日上午於首都奈比多（Naypyitaw）軍醫院病逝，享壽74歲。官方表示，他將以國葬等級下葬，但具體日期尚未公布。

明穗曾是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府的副總統，2021年2月1日軍方推翻翁山蘇姬後，依憲法規定以第一副總統身分接任代理總統。明穗雖名義上為國家元首，但實際權力有限，僅負責簽署延長緊急狀態等形式命令，實權則由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌控。

緬甸官媒2024年7月宣布，明穗患有神經系統疾病與周邊神經病變，導致他無法進行包括進食在內的日常活動，已經停止執行總統職務，由敏昂萊代理總統職務。

明穗今年7月24日起便在奈比多軍醫院接受加護治療，病情一度危急。

明穗辭世後，遺留妻子與兩名子女。

