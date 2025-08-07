日相石破茂撐得到8月底嗎？「三關卡待解」民意未崩…但黨內壓力滾滾來

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日相石破茂是否能繼續執政，本周五的黨籍議員總會是考驗指標。歐新社
日本執政黨上月參議院選舉表現慘淡，日相石破茂持續面臨黨內逼宮壓力。雖然他堅稱不請辭，但眼前有三大關卡，將考驗四面楚歌的他能堅持多久。

首先，自民黨本周五將召開參眾兩院黨籍議員聯席總會。這是地位僅次於黨大會的正式決策機構。若出席人數超過三分之二，決議效力等同黨大會。

然而，黨幹事局上周在圓桌會議中表示，在制度面上，總會沒有罷免現任黨魁的機制。

其次，自民黨可以提前提前改選黨魁。此舉必須獲得過半數黨籍國會議員與各地方支部代表聯署提案。但這也無法強迫石破茂辭去首相職務。

根據日本經濟新聞一周前調查，已有大約三分之一的地方支部支持包含「石破茂下台」的黨務改革聯署，不過，8月中旬將迎來盂蘭盆節長假，聯署進度可能放緩。

石破茂的政治命運可能在8月下旬出現轉折點。自民黨預料會在8月最後一周提出參院選舉結果的最終檢討報告。

NHK報導，黨幹事長森山裕可能為敗選引咎辭責。他是少數公開力挺石破茂、協助維繫黨內穩定的重量級人物，如果他下台、後繼人選又難產，將進一步曝露石破茂在黨內的弱勢處境。

一旦石破茂卸任黨魁，自民黨將啟動領導人改選程序。目前已有多人表達參選意願。

第三，國會可能提出對內閣的不信任案。此案須由眾議院發動，最大在野黨立憲民主黨需整合小黨才能以簡單多數通過。成案後，內閣須十日內總辭或解散眾院。但考量到可能引發的政治混亂，在野黨內部對此仍有疑慮。

儘管黨內風聲鶴唳，民調顯示，46%受訪的日本人認為，自民黨敗選主因在於失去民眾信任，僅20%歸咎於石破茂政府。根據同一調查，贊成他下台的占43%，不贊成的有47%。

