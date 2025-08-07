快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

避免「塑膠減產」再陷僵局 大會拋「永續生產」拚最終條文

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。特派記者曾原信／攝影
《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。特派記者曾原信／攝影

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今（7）日進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。由於大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）日前在記者會曾透露「永續生產與消費」的重要性，外界預期可能會以「永續生產」一詞取代「減產」用語，避免陷入歷屆談判的「塑膠減產」僵局。

為避免談判再次受阻，主席瓦迪維索早在談判前即展開布局。7月11日他提前發布關鍵文件，明確規劃談判時程與分組作業，為會議定下節奏。他在首日開幕致詞中也多次強調「時間的重要性」，指出前4天的會議進展攸關全局。

根據議程安排，部分條約草案預計將於9日周六出爐，8月13日完成法律審查程序，並於8月14日將最終版本提交大會審議。值得關注的是，法律草擬小組此次特別邀請阿拉伯國家代表擔任協同主席，顯示本屆會議在程序設計上做出相當程度的妥協與包容，只為加快協商進程、凝聚共識，力拚本屆順利產出完整條文。

針對歷屆爭議焦點「塑膠減產」，瓦迪維索在開幕記者會上回應媒體提問時，也透露出在塑膠全生命周期管理中，應注意「永續生產與消費」（Sustainable Production and Consumption）的重要性。場邊觀察人士分析，談判正逐漸朝向一個可能被各方接受的折衷方案，也就是以「永續生產與消費」取代「減產」一詞，避免引發石油輸出國反彈，也符合聯合國永續發展目標（SDGs）的框架。

此外，「永續生產與消費」的論述框架，同樣涵蓋了塑膠生命周期各階段的治理思維，從源頭減量、產品設計、消費行為轉型，到最終的廢棄管理與循環利用，皆被納入討論範圍，也為歷屆僵持不下的「減產」爭議，開闢另一條更具可行性的對話路徑。

環團則對大會在減塑讓步表達憂心。綠色和平組織全球塑膠公約談判代表團負責人福布斯說，開幕首日即有部分國家企圖阻撓，甚至削弱關於「減少塑膠生產」的討論與行動。與此同時，化石燃料產業積極遊說各國政府，試圖將企業獲利置於人類與地球健康之前。

「我們絕不會袖手旁觀」。福布斯說，這是世代難逢的機會，有可能真正扭轉塑膠危機的走向。如果這項公約最終無法確實落實減產，「甚至可能比沒有公約更糟」。

綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷也說，環境部派員前往日內瓦密切關注談判進展，應清楚認識到，「支持減少塑膠生產」是終結塑膠汙染最積極、有效且具成本效益的路徑之一。然而，談判進程卻遭遇部分政府與化石燃料企業的阻力。她呼籲環境部正視國際趨勢，堅定支持更積極的改革方案。

國際倡議團體「擺脫塑縛」（Break Free from Plastic）同樣對談判初期釋出的訊號感到失望。他們批評，瑞士聯邦環境部在開幕記者會中聲稱「並非呼籲限制塑膠產量」，形同在談判伊始即劃設界線、缺乏積極推動減塑的意圖，釋出「低雄心壯志」的消極訊號。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）明確規劃談判時程與分組作業，為會議定下節奏，強調前4天的會議進展攸關全局。特派記者曾原信／攝影
大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）明確規劃談判時程與分組作業，為會議定下節奏，強調前4天的會議進展攸關全局。特派記者曾原信／攝影

永續 記者會 環境部

延伸閱讀

聯合國喊減塑，台灣孩子先行一步──520所學校的減塑行動，讓島嶼重新呼吸

亞洲盃男籃／中華隊遭稱「中國台北」 籃協將嚴正抗議

全球塑膠公約談判登場 180國致力弭歧見解全球危機

6米高雕塑萬國宮前揭示塑膠危機 談判場外最大亮點

相關新聞

日本人口年減90萬創新高　2026年恐跌破1.2億

日本公布今年元旦的人口統計顯示，日本國民約為1億2065萬多人，較2024年減少約90.8萬人，相當於年減0.75%，而...

避免「塑膠減產」再陷僵局 大會拋「永續生產」拚最終條文

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今（7）日進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。...

終於敲定！韓媒：南韓總統李在明25日赴美會見川普

韓國與美國兩國政府已完成最終協調，預定於本月25日舉行雙方領袖會談，並將於近期正式對外宣布。6月4日就任的韓國總統李在明...

美科技巨擘投資AI金額驚人 能撐起美國經濟？

美國勞工部大幅下修5月和6月的就業數據，引起關稅會導致美國經濟走緩的憂慮，但Google、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨擘，承諾今年將投資逾3500億美元打造AI資料中心，又為美國經濟注入活水。經濟學家估計AI投資將對2025年美國經濟成長貢獻0.7個百分點，占全年預估成長率1.4%的一半，這顯示美國經濟更依賴科技巨擘。但若美國經濟普遍不景氣，科技巨擘能繼續一枝獨秀嗎？

南韓獨檢組二度試圖逮捕前總統尹錫悅 仍因「頑固拒捕」未果

南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日赴京畿道義王市的首爾看守所，再次嘗試逮捕前總統尹錫悅，但因擔心...

捷克修法將宣傳共產與納粹視同罪 違者最高判囚5年

捷克總統帕維爾近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處1至5年有期徒刑，預定明年元旦生效。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。