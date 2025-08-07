日本人口年減90萬創新高　2026年恐跌破1.2億

日本公布今年元旦的人口統計顯示，日本國民約為1億2065萬多人，較2024年減少約90.8萬人，相當於年減0.75%，而減少數量與幅度均創下1968年開始調查以來新高。

共同社中文網與「每日新聞」報導，日本政府總務省昨天公布的人口動態調查顯示，日本47個都道府縣（一級行政區）之中，除了東京都之外，其他46個一級行政區的日本國民均在減少，反映出少子化嚴重，而日本國民很可能最快在2026年跌破1.2億人。

這項調查是依據住民基本台帳（戶籍登記）所做。

調查顯示，日本國民連續16年減少，2024年全年死亡數約159萬人，創下新高，出生人數則創新低，僅約68萬人。

從各地來看日本國民的增減幅度，東京增加0.13%；降幅最大為秋田縣，達1.91%，其次為青森縣1.72%。

另外，日本國民15歲到64歲的勞動年齡人口比例為59.04%，65歲以上老年人比例為29.58%。兩者均比2023年微增。

另一方面，住在日本的外國人則連續3年增加，其中2024年全年增加約35.4萬人，年增10.65%，累計約367萬人，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的入境限制放寬，留學生等人回流。

而外國人勞動年齡人口比例為85.77%，反映出外國人勞動力支撐著日本經濟，其中增幅最高的地區，為北海道的19.57%。

2024年，日本國民加上外國人的總人口為1億2400萬多人，較2023年減少約55.4萬人。