快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

終於敲定！韓媒：南韓總統李在明25日赴美會見川普

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
李在明預定本月25日在白宮與川普會談。歐新社
李在明預定本月25日在白宮與川普會談。歐新社

韓國與美國兩國政府已完成最終協調，預定於本月25日舉行雙方領袖會談，並將於近期正式對外宣布。6月4日就任的韓國總統李在明，在兩天後的6日已與美國總統川普進行電話會談，若此次會談如期於25日舉行，將是李在明就任後第82天的首次面對面會談。

韓國《中央日報》綜合相關人士的消息報導，李在明預計將於本月24日前後訪問美國，並於25日與川普舉行峰會。韓美雙方政府一直在幕後協調會談的時間與議題，目前已敲定日程，韓國總統室預計將很快正式公布。李在明在美國停留期間，將前往華盛頓近郊的阿靈頓國家公墓進行參拜與獻花，整體行程約為3至4天。

至於此次韓美峰會是否會以「共同聲明」形式發表成果文件，目前尚未確定。不過韓國政府正與美方進行最後協調，希望能以文件形式呈現雙方的協議內容。若雙方同意發表共同聲明，預料將重申韓美同盟的重要性，並納入深化與擴大同盟的意願，同時強調韓美日三方安全合作的重要性。消息人士指出：「李在明政府對韓日關係及韓美日三方合作的認識，應與前一屆政府差異不大。」若最終採納共同聲明，這些內容也將一併納入。

韓國外交部長官趙顯於7月底訪問美國，與美國國務卿魯比歐及白宮幕僚會面，針對韓美峰會的日程與議題進行最終協調。在此之前，趙顯曾訪問日本，與外相岩屋毅會談，確認雙方對未來導向的韓日關係合作意願，並再次強調韓美日三方合作的價值。

此次韓美峰會中，李在明也可能具體公布對美投資計畫。早在7月30日，川普便透過社群媒體宣布韓美通商談判已達成協議，並表示兩周內於白宮舉行的雙邊會談中公布。然而，由於8月15日適逢南韓光復節80周年紀念典禮及多位重要賓客訪問行程，導致「兩周內舉行峰會」的計畫無法實現。

預料李在明將在25日的會談中，除了先前通商談判中已達成的3,500億美元（約新台幣52兆元）政府層級對美投資外，還可能公布包含民間大型企業既有及新增對美投資在內的整體計畫。

關稅 川普 李在明

延伸閱讀

川普拋重稅大棒 專家示警：台灣半導體生態恐被稀釋

川普再提台積電投資2000億美元 黃國昌：不是賴清德說的非紅供應鏈

川普擬派國民兵進駐華府！痛批首都不安全 研議廢除地方自治法

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

相關新聞

日本人口年減90萬創新高　2026年恐跌破1.2億

日本公布今年元旦的人口統計顯示，日本國民約為1億2065萬多人，較2024年減少約90.8萬人，相當於年減0.75%，而...

避免「塑膠減產」再陷僵局 大會拋「永續生產」拚最終條文

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今（7）日進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。...

終於敲定！韓媒：南韓總統李在明25日赴美會見川普

韓國與美國兩國政府已完成最終協調，預定於本月25日舉行雙方領袖會談，並將於近期正式對外宣布。6月4日就任的韓國總統李在明...

美科技巨擘投資AI金額驚人 能撐起美國經濟？

美國勞工部大幅下修5月和6月的就業數據，引起關稅會導致美國經濟走緩的憂慮，但Google、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨擘，承諾今年將投資逾3500億美元打造AI資料中心，又為美國經濟注入活水。經濟學家估計AI投資將對2025年美國經濟成長貢獻0.7個百分點，占全年預估成長率1.4%的一半，這顯示美國經濟更依賴科技巨擘。但若美國經濟普遍不景氣，科技巨擘能繼續一枝獨秀嗎？

南韓獨檢組二度試圖逮捕前總統尹錫悅 仍因「頑固拒捕」未果

南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日赴京畿道義王市的首爾看守所，再次嘗試逮捕前總統尹錫悅，但因擔心...

捷克修法將宣傳共產與納粹視同罪 違者最高判囚5年

捷克總統帕維爾近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處1至5年有期徒刑，預定明年元旦生效。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。