終於敲定！韓媒：南韓總統李在明25日赴美會見川普

韓國與美國兩國政府已完成最終協調，預定於本月25日舉行雙方領袖會談，並將於近期正式對外宣布。6月4日就任的韓國總統李在明，在兩天後的6日已與美國總統川普進行電話會談，若此次會談如期於25日舉行，將是李在明就任後第82天的首次面對面會談。

韓國《中央日報》綜合相關人士的消息報導，李在明預計將於本月24日前後訪問美國，並於25日與川普舉行峰會。韓美雙方政府一直在幕後協調會談的時間與議題，目前已敲定日程，韓國總統室預計將很快正式公布。李在明在美國停留期間，將前往華盛頓近郊的阿靈頓國家公墓進行參拜與獻花，整體行程約為3至4天。

至於此次韓美峰會是否會以「共同聲明」形式發表成果文件，目前尚未確定。不過韓國政府正與美方進行最後協調，希望能以文件形式呈現雙方的協議內容。若雙方同意發表共同聲明，預料將重申韓美同盟的重要性，並納入深化與擴大同盟的意願，同時強調韓美日三方安全合作的重要性。消息人士指出：「李在明政府對韓日關係及韓美日三方合作的認識，應與前一屆政府差異不大。」若最終採納共同聲明，這些內容也將一併納入。

韓國外交部長官趙顯於7月底訪問美國，與美國國務卿魯比歐及白宮幕僚會面，針對韓美峰會的日程與議題進行最終協調。在此之前，趙顯曾訪問日本，與外相岩屋毅會談，確認雙方對未來導向的韓日關係合作意願，並再次強調韓美日三方合作的價值。

此次韓美峰會中，李在明也可能具體公布對美投資計畫。早在7月30日，川普便透過社群媒體宣布韓美通商談判已達成協議，並表示兩周內於白宮舉行的雙邊會談中公布。然而，由於8月15日適逢南韓光復節80周年紀念典禮及多位重要賓客訪問行程，導致「兩周內舉行峰會」的計畫無法實現。

預料李在明將在25日的會談中，除了先前通商談判中已達成的3,500億美元（約新台幣52兆元）政府層級對美投資外，還可能公布包含民間大型企業既有及新增對美投資在內的整體計畫。