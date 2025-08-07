南韓獨檢組二度試圖逮捕前總統尹錫悅 仍因「頑固拒捕」未果

南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日赴京畿道義王市的首爾看守所，再次嘗試逮捕前總統尹錫悅，但因擔心尹錫悅「頑固拒捕」可能導致受傷，決定暫停執行逮捕令。

韓聯社與南韓中央日報報導，獨檢組1日執行逮捕未果，於本日再度嘗試。特別檢察官率隊於上午約7時50分抵達首爾看守所執行逮捕令，但約2小時後宣布停止行動。

檢方向記者表示，他們於上午8時25嘗試執行逮捕令，「我們曾使用強制手段，但因擔心嫌疑人頑固拒捕可能導致受傷，於上午9時40分停止執行」。

獨檢組曾召開記者會表示，尹錫悅為抗拒拘提而脫下囚服，僅穿內衣躺在地上頑強抵抗，並表示已告知尹錫悅方面將動用強制手段。若逮捕令7日到期前仍無法執行，將重新向法院申請簽發逮捕令。

法務部表示，鄭成湖部長當天指示首爾看守所「積極配合獨檢組執行逮捕，以確保依法依規嚴格公正執法」。