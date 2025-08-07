捷克修法將宣傳共產與納粹視同罪 違者最高判囚5年

捷克總統帕維爾近期簽署刑法修正案，明文將宣傳共產主義與宣傳納粹主義同等視之，違者可處1至5年有期徒刑，預定明年元旦生效。外界關注，捷克境內具共產主義色彩的政黨，未來恐面臨被取締的風險。

7月17日，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）簽署刑法修正案，明確在捷克法律中將納粹主義與共產主義同等視之。新法將於2026年1月1日生效。

今年春季，由捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府提出刑法修正案，5月底在眾議院通過。法案隨後送至參議院審議，最終在7月中旬由總統帕維爾簽署成法。

根據修正後的捷克刑法第403條規定：「凡創立、支持或宣傳意在壓制人權與自由的納粹、共產主義或類似運動，或散播基於種族、族群、民族、宗教或階級的仇恨、敵意者，均可處以1至5年有期徒刑。」

捷克刑事法辦公室副主任內德維迪基（KamilNedvědický）表示，修法目的是消除對20世紀兩種極權犯罪意識形態之間明顯不公的區別。納粹主義與共產主義都曾試圖壓制基本人權與自由，因此捷克刑法做出明確回應合乎邏輯與公正，他補充：「這不是意識形態之爭，而是為了保護民主法治國。」

這項法律變更是由公民運動「十一月尚未結束」所發起，運動領袖梅伊斯特里克（Martin Mejstřík）是絲絨革命（Velvet Revolution）的學生領袖，後來擔任參議員。「捷克極權制度研究所」（ÚSTR）的歷史學者也參與這場運動。

目前捷克境內仍然有共產黨存在，「波希米亞和摩拉維亞共產黨」（KSČM）就是其一。捷克也是歐盟中少數讓共產黨合法運作超過30年的國家之一。

過去，「捷克斯洛伐克共產黨」（KSČ）以獨裁方式統治國家，而「波希米亞和摩拉維亞共產黨」為此黨的繼承者。直到近4年前的國會選舉，「波希米亞和摩拉維亞共產黨」不僅在國會擁有席次，還擔任多個副議長職位。

「波希米亞和摩拉維亞共產黨」擁有數萬名黨員，在2024年歐洲議會選舉後，成為捷克政治聯盟「夠了」（Stacilo）的主力。目前民調顯示，此聯盟可能在即將到來的捷克國會選舉突破5%的門檻。

此外，在10月的捷克國會選舉中，目前被視為最可能勝出的「不滿公民行動黨」（ANO），該黨領袖巴比斯（Andrej Babiš）並未排除與「夠了」結盟組新政府的可能性。巴比斯曾表示：「對我來說，他們不是共產黨。」

這項新法律可能導致「波希米亞和摩拉維亞共產黨」被取締，就如2010年被視為具國家社會主義意識形態的「工人黨」，被法院宣布非法並解散。

「波希米亞和摩拉維亞共產黨」主席科內奇納（Kateřina Konečná）表示，這項法律修正是執政聯盟對其政黨的政治攻擊。