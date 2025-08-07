聽新聞
0:00 / 0:00

廣島原爆80周年年 我駐日代表李逸洋首獲邀出席紀念典禮

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
駐日代表李逸洋（右三）昨天首度出席廣島市和平紀念儀式，他表示，自一九四七年廣島市首次舉辦以來，台灣今年首次受邀，意義重大。中央社
駐日代表李逸洋（右三）昨天首度出席廣島市和平紀念儀式，他表示，自一九四七年廣島市首次舉辦以來，台灣今年首次受邀，意義重大。中央社

昨天是廣島原爆八十周年，外交部發言人蕭光偉表示，我國駐日本代表李逸洋偕駐大阪辦事處處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」，並與廣島市長松井一實寒暄互動；日本時事通信社報導，李逸洋會後稱「希望往後每年都能參加」。

這是我方首度受廣島市邀請並出席這項典禮。時事通信社報導，八十年前，美國投下原子彈後，一些從日本統治下的台灣遷往廣島工作或學習的台灣人，受到了原子彈的襲擊，李逸洋向這些受害者表示慰問，並說：「戰爭沒有贏家。我呼籲人們以史為鑑，將和平的珍貴銘記於心。」

九日「長崎和平紀念典禮」，也將由李逸洋偕駐福岡辦事處處長陳銘俊等人出席。

蕭光偉指出，本次和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，我國首次出席別具意義，外交部對日方的規畫及安排，表達由衷謝忱；台灣作為國際社會負責任且愛好和平的一員，將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同致力守護全球及區域的和平、穩定與繁榮。

廣島 長崎 李逸洋

延伸閱讀

廣島原爆80年後！核武威力升級數十倍 美軍最強核彈「可秒殺100萬人」

廣島原爆80週年 石破茂：日本肩負引領無核世界使命

外交部：我駐日代表受邀出席廣島和平紀念典禮

原爆80週年和平儀式 李逸洋與美駐日大使握手寒暄

相關新聞

第一夫人淪刑事被告！尹錫悅夫人金建希 接受獨檢調查

南韓前總統尹錫悅夫人金建希六日首次以嫌疑人身份，接受獨立檢察官小組約談。她涉十六項犯行，也是南韓憲政史上，首次有第一夫人...

川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

南韓「韓民族日報」6日引述一名南韓政府高官報導，美國總統川普與南韓總統李在明預定8月稍晚舉行的雙邊峰會中，不會討論南韓在...

廣島原爆80周年年 我駐日代表李逸洋首獲邀出席紀念典禮

昨天是廣島原爆八十周年，外交部發言人蕭光偉表示，我國駐日本代表李逸洋偕駐大阪辦事處處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」...

全球塑膠公約／塑膠微粒蔓延 日內瓦湖也淪陷

「全球塑膠公約」最終談判會議正如火如荼進行中，作為本次談判的主辦城市，日內瓦一向以潔淨街景、完善公共設施與嚴格環保政策聞...

全球塑膠公約／菸蒂每秒10萬根 環團籲禁用濾嘴

「全球塑膠公約」談判會議現正於瑞士日內瓦萬國宮舉行，會場外，環境與公共衛生團體同步發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plast...

小馬可仕：台海若爆發衝突 菲律賓無法置身事外

台海局勢日益緊繃，菲律賓總統小馬可仕接受印度媒體專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。他並強調，需要建立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。