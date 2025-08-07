第一夫人淪刑事被告！尹錫悅夫人金建希 接受獨檢調查

南韓前總統尹錫悅夫人金建希六日首次以嫌疑人身份，接受獨立檢察官小組約談。她涉十六項犯行，也是南韓憲政史上，首次有第一夫人以刑事被告身分接受檢方調查。

韓聯社報導，金建希於上午十時十一分抵達獨檢組辦公室，神情凝重地向媒體表示，「讓國民為了像我這樣無足輕重的人感到擔憂，我深表歉意」，並表示會誠實接受調查。記者問及「是否還有話想對國民說」時，金建希再次回應「對不起」，但對於「為何收受名牌項鍊和名牌包」等問題則未作回應。

金建希涉嫌參與德意志汽車股票操縱案、干預國民力量黨國會議員選舉提名，以及透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託等。她二○二二年六月陪同尹錫悅出席西班牙北約峰會佩戴的高價項鍊，也疑似未列入財產申報。

金建希接受偵訊超過十一小時，隨後她表示拒絕夜間偵訊，已離開獨檢組，並未發表任何談話。鑑於她被調查的犯行共十六項，金建希今後可能多次接受傳喚。

韓聯社報導，金建希否認所有指控。

前總統尹錫悅因被控去年十二月違法宣布戒嚴觸犯叛國罪，已被收押。金建希與尹錫悅的支持者六日聚集在獨檢組辦公室外，揮舞國旗舉牌抗議，內容寫著「調查人員必須公正」。

韓聯社指出，包括非公開調查在內，金建希是第三位接受偵查機關調查的「前第一夫人」。前兩位分別是全斗煥的夫人李順子以及盧武鉉的夫人權良淑，但兩人均未被列為訴訟當事人。