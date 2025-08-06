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全球塑膠公約／菸蒂每秒10萬根 環團籲禁用濾嘴

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
環團發起「禁止塑膠濾嘴」行動，在塑膠公約談判會場打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影
環團發起「禁止塑膠濾嘴」行動，在塑膠公約談判會場打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」談判會議現正於瑞士日內瓦萬國宮舉行，會場外，環境與公共衛生團體同步發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plastic Filter）倡議行動， 打造一座引人矚目的「香菸濾嘴塔」，呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。

該戶外行動展由「No Plastic Filter」倡議平台策畫，透過堆疊數百個裝滿回收菸蒂的透明塑膠瓶，具體呈現香菸濾嘴對環境構成的汙染警訊。

倡議團體指出，香菸濾嘴是全球最常見的亂丟廢棄物之一，全球每秒逾十萬個菸蒂流入自然環境，其中含超過七千種有毒化學物質，包括砷、鉛，將滲入土壤與水源，造成長期汙染。研究顯示，僅一根菸蒂就足以汙染一千公升的水，對水生生物具有毒性，其清理和環境損害的年度成本更高達二六○億美元。

該倡議截至目前已有來自卅七個國家、超過一四○個組織連署響應。主辦單位表示，連署將於本次談判會議結束後，正式遞交給聯合國各會員國政府。

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抽菸 廢棄物 日內瓦

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