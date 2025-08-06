真主黨遭黎巴嫩內閣決定年底前解除武裝 揚言拒服

中央社／ 貝魯特6日綜合外電報導

黎巴嫩內閣昨天開會做出決定，指派軍方研擬計畫讓伊朗支持的國內激進組織真主黨（Hezbollah）在年底前解除武裝。真主黨今天則表明將無視決定，並指責內閣削弱黎巴嫩主權。

法新社報導，在美國強力施壓下，黎巴嫩內閣昨天在總統奧恩（Joseph Aoun）主持會議下討論近6小時後，做出這項棘手決定。

這也將落實黎巴嫩與以色列去年11月達成的停火協議。當時協議目的是要結束真主黨與以色列之間1年多來的衝突，包括2個月的全面開戰。真主黨在戰後勢力已大為減弱，武裝受到重創，多名高階領導人也遭到殲滅。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）昨天在會後記者會上宣布，政府指派軍方在月底前提出1份實施計畫供內閣討論與批准，目標在年底前實現只限國軍和國家其他部隊能夠持有武器。

不過，黎巴嫩資訊部長莫爾科斯（Paul Morcos）表示，與真主黨有關聯的衛生部長納瑟瑞爾丁（RakanNassereldine）以及與真主黨盟友「希望運動」（AmalMovement）有關聯的環境部長艾爾贊（TamaraElzein）因為不同意內閣的決定，而雙雙退出會議。

真主黨是黎巴嫩1975至1990年內戰後唯一仍保有武裝的組織，名義上是要抵抗直到2000年仍占領黎巴嫩南部的以色列。

昨天內閣會議召開期間，真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）已透過電視演說表示，只要以色列的攻擊不停止，他們就不會解除武裝。

真主黨今天再發布聲明說，他們將把內閣決定「視為不存在」，還說「薩萊姆政府決定讓黎巴嫩解除抵抗以色列敵人的武裝，是犯下嚴重罪孽。這傷害了黎巴嫩主權，並讓以色列能在安全、地理、政治及未來續存等事務上恣意妄為」。

真主黨長期以來是黎巴嫩最強大政治勢力，反對者指責其利用武裝來在內政上強加自身意志。但近期與以色列交戰後，真主黨的影響力已經減弱。

內閣 黎巴嫩 真主黨

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