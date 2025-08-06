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小馬可仕：台海若爆發衝突 菲律賓無法置身事外

中央社／ 新德里6日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

台海局勢日益緊繃，菲律賓總統小馬可仕接受印度媒體專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。他並強調，需要建立聯盟來應對印度洋－太平洋區域的威脅。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日抵達印度，展開為期5天的訪問。他接受印度「第一郵報」（Firstpost）專訪時強調，迫切需要與印度等志同道合的國家建立戰略夥伴關係，以確保區域安全。

小馬可仕說：「如果爆發全面戰爭，我們勢必被捲入其中。我們將不得不進入台灣，把我國人民帶回家」。他還說，台灣境內有大量菲律賓人。

被問及菲律賓是否會允許美國在台灣突發狀況時使用菲國軍事基地時，小馬可仕回應：「我們為什麼要拒絕面臨中國威脅的夥伴？我們不是傀儡國家。保衛我國是我們的職責。」

在未直接提到中國的情況下，小馬可仕也強調，建立一個尊重國際法、反對單方面改變邊界的全球國家聯盟，這麼做有其重要性。他說：「沒有任何一個國家能夠獨力捍衛原則。我們需要一個聯盟。」

針對「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」的構想，小馬可仕表示，現有的東南亞國家協會（ASEAN）可能不足以應對所有區域挑戰。

他說：「一個國家無法獨自解決全球挑戰」，菲律賓樂見印度在印太區域的重要性日益增加。

印度 菲律賓 小馬可仕

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