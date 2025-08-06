台首參加廣島原爆紀念式 日議員：一起為和平貢獻

駐日代表李逸洋今天代表台灣出席廣島市和平紀念儀式，是1947年廣島市舉辦儀式以來，台灣首次受邀出席。日本眾議員、國民民主黨代表玉木雄一郎表示，台灣的參與很有意義，希望能一起為和平做出貢獻。

廣島市政府今天上午8時（台灣時間7時）在和平紀念公園舉行「原爆死歿者慰靈式暨和平祈念式」。今年出席的代表約120個國家與地區，包含歐盟（EU），創下歷年新高，人數超過5萬5000人。台灣首次正式參加廣島和平紀念儀式，由駐日代表李逸洋出席。

日本政府與各政黨重要人物均出席儀式，如日本首相石破茂、外務大臣岩屋毅、前日相岸田文雄、立憲民主黨黨魁野田佳彥，以及玉木雄一郎等人。

玉木雄一郎會後在「原爆圓頂館」附近接受中央社訪問。他首先表示，他日前才訪問台灣並晉見總統賴清德，對於這次颱風造成嚴重災情，「我想向台灣的各位表達最誠摯的慰問」。

他表示，今天8月6日是廣島遭投下原子彈的日子。今年是80週年和平紀念儀式，他也參加了，並再次感受到「日本作為世界上唯一遭受過戰爭原爆的國家，有責任向世界傳達核爆的真實情況與殘酷現實，這項責任感比以往更加重大」。

玉木表示，「看向全世界，會發現仍有利用核武進行威嚇的行為，世界的走向也與廢核的方向背道而馳，正因為如此，我認為日本肩負著更重大的角色。日本應該發揮橋梁的作用，連結擁核國與非擁核國。正值80週年的時間點，我重新感受到這份責任」。

玉木表示，他也衷心祈願，台灣在內的亞洲以及整個地區的和平與穩定能夠持續維持。日本也希望能為此盡一份心力，做出貢獻。

對於台灣今年首度受邀參加廣島和平紀念儀式，玉木雄一郎說，應該跨越國家與地區的界線，讓全世界共同銘記原子彈所帶來的傷害，並且再也不能讓這樣的悲劇重演，這應該是全人類共享的重要記憶與歷史。

他表示，「來自台灣的參與非常好，我認為這很有意義，希望我們能一起為和平做出貢獻」。