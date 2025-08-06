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波蘭新總統納夫羅茨基就職 與烏克蘭關係受矚目

中央社／ 華沙6日綜合外電報導

今年6月1日贏得波蘭總統大選的歷史學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天宣誓就職，這位民族主義者雖然承諾延續波蘭對烏克蘭的支持，但強調要將波蘭人的權利置於優先地位。

法新社報導，現年42歲的納夫羅茨基競選時打著「波蘭優先，波蘭人優先」的口號，在曾於2015至2023年執政的民粹右派政黨法律正義黨（PiS）支持下順利當選。

對於正在對抗俄羅斯全面侵略的鄰國烏克蘭，納夫羅茨基雖然表明會繼續支持，但他也對波蘭政府給予難民的福利提出指責。

納夫羅茨基在4月發布的1支競選影片中說：「社會福利首先將給波蘭人。…排隊等待醫生治療及看診時，波蘭公民必須有優先權。」

納夫羅茨基也反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。他5月時還宣稱，基輔未對波蘭的付出表達感激，他並指責烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）「傲慢無禮」。

不過，澤倫斯基上週與納夫羅茨基談話後表示，他期待與這位波蘭新總統合作。

另一方面，納夫羅茨基欣賞美國總統川普（DonaldTrump）。他曾說波蘭應該專注於形塑及引領歐洲對川普的關係。選前納夫羅茨基曾在白宮與川普會面，白宮也發布兩人一同比讚的照片。

此外，納夫羅茨基主張應控管波蘭與德國的邊界以阻擋移民。他並希望德國支付波蘭第二次世界大戰相關賠償。

波蘭 川普 烏克蘭

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