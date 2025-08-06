批美干涉內政 南非外長：雙邊關係降至低點

南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）今天表示，美國干涉南非內政，導致兩國關係跌至新低點。

法新社報導，南非近月來在國內與國際事務上的一系列政策導致與美國關係日益緊張，加上與美國還未達成貿易協議，美國7日起將對部分南非出口商品課徵高達30%的關稅，為撒哈拉以南非洲（sub-SaharanAfrica）國家中最高，嚴重衝擊南非出口貿易。

拉莫拉接受法新社採訪時表示：「我們從未遇過這種情況，他國政府竟會如此干涉一國內政。」

拉莫拉認為，過去30年來，儘管南非與美國在多項議題上存在歧見，但雙方始終保持外交溝通。他補充，如今情勢丕變，雙邊關係已「跌至低點」。

自美國總統川普（Donald Trump）1月就任以來，南非與華府的關係就持續惡化。

南非未能與美國達成新貿易協議，避免高額關稅，國內也出現批評聲浪。聯合政府中的幾個政黨指責，這是總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）及其團隊的外交失誤。

華府與南非在南非許多政策上意見分歧，包含南非向國際法院（ICJ）控告以色列在加薩（Gaza）地區犯下種族滅絕罪。此外，美國今年3月驅逐南非大使，因他批評川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的政治主張。

拉莫拉告訴法新社，南非已「竭盡所能」爭取與美方達成關稅協議。他說：「貿易部已簽署（華府提供的）保密協議，目前正等待美方回覆。」