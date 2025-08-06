中國大陸火箭碎片疑墜菲律賓海域 馬尼拉表關切

中國最近發射衛星運載火箭，但火箭碎片墜落菲律賓巴拉旺省以東的蘇祿海（Sulu Sea），菲律賓外交部今天發布聲明表示關切，呼籲他國在從事太空活動時需遵循國際規範。

菲律賓外交部聲明稱，菲律賓「關切地注意到」中國於4日發射長征12號衛星運載火箭，導致有火箭碎片落入菲律賓群島海域。

聲明說，菲律賓敦促所有發展太空事務的國家，以負責任的行為規範、充分顧及他國權益的方式，從事相關活動。

菲律賓外交部並說，根據總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）與中國國家主席習近平於2023年所作的承諾，兩國將共同制定火箭發射通報機制，以及後續衝擊管理程序。

中國媒體報導，中國於4日傍晚6時21分使用長征12號運載火箭，把衛星互聯網低軌衛星送入預定軌道。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）稍早前聲稱，中國的火箭碎片墜落在巴拉旺省以東的蘇祿海（Sulu Sea）。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）引述巴拉旺省（Palawan）居民說，當晚聽到巨響，並且看到火球從天而降，墜落後爆炸。他譴責中國火箭碎片危及墜落地點附近的船隻、飛機及民眾。

截稿時未傳有人因此而受傷。

另一方面，菲律賓西軍區發言人帕杜阿（NepPadua）向媒體表示，軍方出動2架飛機和1艘船艦搜索中國火箭碎片，暫無任何發現。

帕杜阿呼籲菲律賓漁民，一旦看到可疑火箭碎片應立即通報相關單位，勿自行打撈，以免發生危險。