川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

南韓「韓民族日報」6日引述一名南韓政府高官報導，美國總統川普與南韓總統李在明預定8月稍晚舉行的雙邊峰會中，不會討論南韓在中國大陸入侵台灣時扮演的潛在角色。

該官員被問到「川李會」討論中國侵台時韓方角色的可能性時說，中國侵台是「假設情況」，「所以我們不會討論」。韓民族日報說，台海是美中爭端的火藥桶，首爾正對一切台海相關議題保持距離，表明將謹守其「務實外交」策略。

在試圖敲定川李會細節的工作層級會談中，美國代表據傳曾表示，美方不會提起南韓在中國侵台時潛在角色的議題。川李會確切日期預料很快會宣布，有報導稱預定8月最後一周舉行。

韓民族日報說，鑒於6月初上任的李在明政府強調「務實外交」作為其外交政策支柱，韓方前述立場可以想見。李政府打算維持韓美同盟，同時強化南韓與中國作為戰略夥伴的關係。觀察家因此說，就算川李會後聯合聲明提及台海，其措辭也將不脫早已表達過的照本宣科立場。

美韓領袖聯合聲明首次提及台海是在2021年5月，美國時任總統拜登與南韓時任總統文在寅在華府舉行領袖峰會，發表聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性。拜登2023年4月也與南韓時任總統尹錫悅舉行雙邊會談，會後聯合聲明指出，美韓元首重申維護台海和平穩定重要性。

此外，南韓外交部長趙顯在3日刊登的華盛頓郵報專訪提及「中國給鄰國造成一些困擾」等言論，引發中國官方媒體表明不滿後，南韓總統辦公室和外交部也積極緩頰。

中共黨媒「環球時報」引述幾名專家指稱，趙顯對中國的評價是在附和美國等西方國家觀點。南韓總統室5日聲明，韓方在穩固韓美同盟基礎上發展韓中關係；儘管韓中在部分議題有歧見，韓方仍將努力發展可對民生及區域穩定繁榮做出貢獻的韓中關係。

香港南華早報3日報導指稱，南韓正努力應對美國加劇的壓力，美方要求其在美中競爭選邊站。首爾也受到華府更大施壓，要求將美韓共同防禦條約適用範圍擴大至台海。

南韓6月總統大選前，美國時代雜誌5月底曾刊出李在明專訪，他被問及若中國侵台是否協助台灣時，回答「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。他也曾稱，中國與台灣的問題跟南韓「有何關係」。