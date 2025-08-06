昔釀14萬人喪生…日本原爆80周年 廣島市長和平宣言「永不放棄廢核武」

日本廣島市今天舉行原爆80週年和平紀念儀式，市長松井一實在和平宣言中，重申原爆倖存者「永不放棄」廢除核武的信念，並強調「一定要把廢除核武的信念變成市民社會整體的共同意志」。

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。

廣島市政府今天上午8時（台灣時間7時），在和平紀念公園舉行「原爆死歿者慰靈式暨和平祈念式」。今年出席的代表達約120個國家與地區，包含歐盟（EU），創下歷年新高，人數超過5萬5000人。台灣首次正式參加廣島和平紀念儀式，由駐日代表李逸洋出席，他表示，希望台灣未來每年都能參與這項具有意義的國際活動。

原爆罹難者名單，包括去年新增的4940位逝者，共計34萬9246人，今天安奉於原爆死歿者慰靈碑（又稱廣島和平都市紀念碑）前。上午8時15分，即1945年原子彈爆炸的同一時刻，現場敲響「和平之鐘」，全體與會者默哀一分鐘。

廣島市長松井一實在和平宣言中，回顧80年前的慘況，「當時不分男女，遺體橫陳廣島街頭，有的被爆者身體多處被玻璃碎片刺傷，仍得親手為父親收屍。有被爆者想起，看到少女使盡力氣說『死了無妨，請給我水喝！』就覺得很悔恨，告訴自己，至少要持續主張廢除核武，才能對得起死去的原爆罹難者。也有原爆者因遭原爆（輻射）影響遭到拒婚，孤老終身」。

松井表示，「為了實現無核武的和平世界，即使遭遇反對聲音，也應該首先展開對話。許多被爆者秉持永不放棄、Never give up的精神，持續將和平理念傳遞給年輕世代。由這些被爆者慘痛體驗所凝聚的寶貴的和平意念要持續傳承下去，此事愈來愈重要」。

他指出，「美國與俄羅斯依舊擁全世界約9成核彈頭；俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢極度混沌，全世界增強軍備的動向正加速中。各國為政者當中，『為了守護國家不得不擁核』的思維正在升溫。在此情況下，國際社會把從過去悲慘歷史所記取的教訓視為無物，大大地動搖了至今建立的和平架構」。

松井呼籲，「儘管目前面對以國家利益為中心的世界局勢，我們市民也絕不能放棄，為了實現真正的和平世界，必須要把廢除核武的理念，變成民間整體的共識。因此，肩負下一個世代的年輕人要有自覺，軍費、安全保障、核武等問題，很可能會對自身未來構成非人道的災難。」

松井最後強調，「愈是擁有核武的國家，愈有責任就『不依賴核武』的未來展開建設性對話。」他期盼全球領袖能親自走訪廣島，認識原爆實況，理解「廣島之心」的和平願望，攜手建立以對話為基礎的安全保障體系，防止歷史悲劇重演。