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星外長提全球秩序碎片風險 重申東協合作與美中平衡

中央社／ 中央社

全球貿易秩序不穩定性增加，新加坡外長維文昨天表示，貿易自由化體系受衝擊或促使國家偏向互相角力的雙邊談判，在不對等基礎追求狹隘利益對小國非有利。他重申新加坡將與東協國家深化合作，並向美中展現新加坡的價值主張。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）昨天出席第17屆東協與亞洲論壇（17th ASEAN and AsiaForum）。根據新加坡外交部新聞資料指出，維文以管弦樂團比喻，形容過去80年來由美國主導的國際體系就像一場有指揮的演奏，這個「指揮」讓樂曲得以持續奏響，但現在這個指揮缺席了，使得全球秩序出現分散的新局面。

維文說，最好的結果是像爵士樂隊一樣，各自即興演奏互相呼應，但依然能創造出美妙和鼓舞人心的樂章；最壞的結果則是完全混亂和噪音，不過現在要下定論還過早。

「更根本的是全球貿易自由化體系受損，技術上來說就是最惠國待遇原則被破壞，意味著貿易協議現在都成了雙邊較量」，維文說，不只是美國的作為，相對較強勢的國家也在尋求最大化利益。當全球貿易自由化體系受到衝擊，或促使各國轉向更偏於互相角力的雙邊貿易談判，在不對等的基礎上追求更狹隘利益，對小國並非有利。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

談及區域合作，維文說，新加坡已啟動經濟策略相關措施，從更長遠視角出發，為下一階段做好準備。而東協國家是新加坡的鄰居，在政治、軍事和經濟上都應攜手共進；再者，新加坡非常謹慎處理與美中雙邊關係，不希望被迫選邊，但希望向雙方展現新加坡的價值主張，讓他們對星國的繁榮有所投入。

美國 新加坡 外交部

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