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全球每秒10萬根菸蒂汙染環境 倡議者呼籲禁用香菸濾嘴

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
環境和公共衛生團體發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plastic Filter）倡議行動，在塑膠公約談判會場會打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影
環境和公共衛生團體發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plastic Filter）倡議行動，在塑膠公約談判會場會打造一座「香菸濾嘴塔」，強烈呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。記者曾原信／攝影

《全球塑膠公約》談判會議現正於瑞士日內瓦萬國宮舉行，來自184個國家的代表齊聚聯合國歐洲總部，展開最終協商。會場外，環境與公共衛生團體同步發起「禁止塑膠濾嘴」（No Plastic Filter）倡議行動， 打造一座引人矚目的「香菸濾嘴塔」，呼籲各國政府全面禁用香菸濾嘴。

該戶外行動展由「No Plastic Filter」倡議平台策劃，透過堆疊數百個裝滿回收菸蒂的透明塑膠瓶，具體呈現香菸濾嘴對環境構成的汙染警訊。廣場上高掛醒目標語：「香菸濾嘴＝有毒塑膠，現在就該禁用」，吸引眾多與會者與民眾駐足拍照。

倡議團體指出，香菸濾嘴是全球最常見的亂丟廢棄物之一，對環境構成毀滅性衝擊。根據統計，全球每秒有超過10萬個菸蒂流入自然環境，其中含有超過7000種有毒化學物質，包括砷與鉛，將滲入土壤與水源，造成長期汙染。研究顯示，僅一根菸蒂就足以汙染1000公升的水，對水生生物具有毒性，其清理和環境損害的年度成本更高達260億美元。

該倡議獲得全球廣泛支持，截至目前已有來自37個國家、超過140個組織連署響應。主辦單位表示，這份連署將於《全球塑膠公約》第五次談判會議（INC 5.2）結束後，正式遞交給聯合國各會員國的政府官員與部長。倡議團體強調，不論本次公約談判結果為何，「禁止香菸濾嘴」都是當前全球塑膠治理中亟需面對且不可迴避的關鍵議題。

倡議團體強調，禁止濾嘴並非激進的舉動，而是一個必要且簡單的行動。連署信件上寫道：「幾十年來，我們社會默默承受了菸草業轉嫁的環境與健康成本。現在是時候寫下歷史，終結這個不必要的產品所帶來的危害。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

倡議團體透過堆疊數百個裝滿回收菸蒂的透明塑膠瓶，呈現香菸濾嘴對環境構成的汙染警訊。記者曾原信／攝影
倡議團體透過堆疊數百個裝滿回收菸蒂的透明塑膠瓶，呈現香菸濾嘴對環境構成的汙染警訊。記者曾原信／攝影

抽菸 聯合國 廢棄物 日內瓦

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