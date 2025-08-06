廣島原爆80年後！核武威力升級數十倍 美軍最強核彈「可秒殺100萬人」

天空新聞網報導，80年前的今天，美軍對日本廣島投下人類史上第一顆原子彈，當場奪走約7萬8000條人命。然而，如此致命的武器在現代核武庫中卻只是低當量武器，破壞規模遠不及核彈。目前全球共9個國家擁有核武，隨著全球地緣局勢持續惡化，專家警告，人類如今面臨的核戰風險，已接近1963年古巴飛彈危機的臨界點。

毀滅性的核武時代其實可追溯至1940年。2023年電影《奧本海默》講述原子彈研發的起源「曼哈頓計畫」，片中並未提及被認為推動該計畫的關鍵英國研究。1940年，猶太裔物理學家弗里施（Otto Frisch）與佩爾斯（Rudolf Peierls）在一份報告中，首次提出一種以濃縮鈾為基礎、體積足以由飛機投擲的原子彈設計，並指出這種炸彈將釋放前所未見的破壞力。

這份文件機密到僅有一份副本，當中描繪原子彈的理論構造，更預言對人類社會的毀滅影響。文件寫道：「這類爆炸將摧毀大範圍生命，規模難以估算，可能覆蓋一座大城市的中心區域」；「任何人在爆炸後數天內進入受影響區域都將死亡」。這項預測後來在廣島與長崎得到殘酷印證。

廣島原爆威力相當於16至20千噸炸藥，但是與現代核武相比僅為冰山一角。美國與英國目前部署的W76熱核彈頭威力約為100千噸，是廣島原子彈的6倍，一枚就足以造成倫敦區域內超過25萬人死亡；而美軍現役最大核彈B83則達1.2百萬噸炸藥威力，是廣島原子彈約75倍，一旦引爆，將造成超過100萬人瞬間死亡。

目前全球已有9個國家擁有核武，包括美國、俄羅斯、中國、英國、法國、印度、巴基斯坦、北韓與以色列，其中美俄合計擁有約8000枚核彈頭，占全球核武庫90%以上。中國約擁有600枚，並以每年100枚的速度急遽增加。

雖然《禁止核子擴散條約》（NPT）曾在冷戰後遏止部分國家發展核武、促使美俄裁減武庫，但此一進展近年已停滯。美俄拒絕重啟戰略穩定對話、中國前所未有擴充核武，加上全球核武防擴散機制正逐步瓦解，使得國際核風險再度升溫。

美國原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）主席貝爾（Alexandra Bell）指出：「我們曾付出巨大努力來降低核風險，如今一切卻朝相反方向發展。」貝爾警告，現今的地緣政治碎裂且動盪，加上人工智慧、氣候壓力與多重戰線升溫，使得當前全球情勢比1963年更加危險。

路透報導，廣島市6日舉行原爆80周年紀念儀式，廣島市長松井一實疾呼各國領袖汲取廣島與長崎原爆的歷史教訓，並警告全球軍備擴張趨勢帶來的後果。

松井表示：「如今，越來越多世界領袖認為擁有核武是保護國家不可避免之舉。這不僅讓世界從歷史受到的教訓形同作廢，也嚴重破壞各界為建立和平構築的框架。」他誠懇呼籲，「請親自來到廣島，親眼見證原子彈轟炸的現實。」