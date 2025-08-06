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俄媒：俄中海軍在亞太地區聯合巡邏

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導，繼日前在日本海的演習後，俄羅斯與中國海軍船艦將在亞洲太平洋地區展開聯合巡邏。

路透社報導，國際傳真社引述俄國太平洋艦隊（Pacific Fleet）新聞部門的聲明報導：「俄羅斯海軍與中國人民解放軍（PLA）海軍的成員將組成新的任務編組，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」

中俄兩國海軍本月1日至5日在日本海舉行聯合演習，項目包含砲術射擊、演練反潛與防空任務，以及加強海上聯合搜救行動。

根據報導，在演習最後階段，俄國的大型反潛艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）、護衛艦「響亮號」（Gromky），與中國驅逐艦「紹興號」、「烏魯木齊號」進行聯合實彈訓練，並練習搜尋及摧毀模擬敵方潛艦。

太平洋艦隊先前表示，演習屬於防禦性質，不針對任何其他國家。

在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭不久前，俄中發表「友好無止境」戰略夥伴關係聲明，此後定期舉行聯合軍演，演練兩國武裝部隊的協調性，並向潛在對手釋出嚇阻訊號。

海軍 演習 俄羅斯

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