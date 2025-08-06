俄媒：俄中海軍在亞太地區聯合巡邏

在廣島是和平紀念公園內，有一座日本詩人峠三吉的詩碑，上頭刻有峠三吉的詩作〈把人還來〉（にんげんをかえせ）。1917年出生的峠三吉，本身也是廣島原爆的受害者（當時28歲的峠三吉，位置在距離爆炸中心3公里的廣島市翠町），戰後的1950年代，出版了《原爆詩集》，至今仍是日本最為重視的原爆記憶作品之一。

2025-08-06 14:15