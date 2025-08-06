孟加拉明年齋月前 有望舉行全國選舉

孟加拉的政治風波將告一段落？代理總理、諾貝爾獎得主尤努斯5日宣布，將於明年齋月前重新舉行選舉、選出新總理。原本的總理哈西娜15年的統治期間，由於對人權迫害加深、加上該國經濟近年來受疫情重創，導致哈西娜被迫出逃。但她堅持遭到政變，拒絕回國受審，讓明年選舉有不少變數。

讓孟加拉人可投票

根據《英國廣播公司》報導，孟加拉前總理哈西娜出逃已經1年的時間，過渡政府總理尤努斯5日宣布，將於明年齋月（西曆2月17日到3月19日）以前重新舉行全國選舉，已選出新的政府與總理。去年8月5日，統治孟加拉15年的哈西娜因為學生抗議而逃往印度，這天也被孟加拉人視為「第二解放日」。

原本尤努斯希望明年6月進行選舉，但與孟加拉人民黨、學生主導的國家公民黨溝通後，改成2月的齋月開始以前進行。尤努斯表示，過去有很多年，孟加拉人無法好好投票，未來將讓所有孟加拉人可以公平獲得投票機會，重新建立新的孟加拉。

貪汙頻傳、20%關稅

《半島電視台》提到，哈西娜執政前期，雖然讓孟加拉經濟有不小成長，但在她任內涉嫌違反人權，並未經過審判就監禁，甚至謀害政治對手，前執政黨人民聯盟還無情鎮壓反對派，因此在後來執政想要給與少數族群工作特權時，引發民眾不滿而黯然出逃。

反對派雖然接管政局，但對前執政黨的許多人員也未經審判即監禁，也引發不少爭議。《加拿大亞太基金會》提到，孟加拉之前經濟雖飛速成長，但年輕人失業率高達28%、通膨率居高不下，政府貪污嚴重，如今又面臨美國總統川普的20%關稅，該國仍面臨許多政經挑戰。

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