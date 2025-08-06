南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

南韓前總統尹錫悅的夫人金建希6日上午首次以嫌疑人身份，出席特別檢察官小組對她多項涉嫌罪名的調查，也是南韓憲政史上，首次有第一夫人以刑事被告身分公開接受檢方調查。

南韓中央日報與韓聯社報導，金建希於上午10時11分抵達特檢組辦公室，神情略顯凝重地向媒體表示，「讓國民為了像我這樣無足輕重的人感到擔憂，我深表歉意」，並表示會誠實接受調查。記者問及「是否還有話想對國民說」時，金建希再次回應「對不起」，但對於「為何收受名牌項鍊和名牌包」等問題則未作回應。

特檢組計畫重點調查金建希涉嫌參與德意志汽車股票操縱案、干預國民力量黨國會議員選舉提名，以及透過「建晉法師」全成培（音譯）非法接受統一教相關人士請託等。此外，她還涉及未將2022年6月陪同尹錫悅前往西班牙出席北約峰會期間佩戴的高價項鍊進行財產申報。

鑑於特檢法規定調查的犯行共16項，金建希預計今後可能多次接受傳喚。

韓聯社指出，金建希2024年7月20日已接受檢方非公開調查，但在南韓歷任第一夫人中，仍是首位公開到案，並且接受媒體拍照與提問的人。

包括非公開調查在內，金建希是第三位接受偵查機關調查的「前第一夫人」。前兩位分別是全斗煥的夫人李順子，以及盧武鉉的夫人權良淑，但兩人均未被列為訴訟當事人。