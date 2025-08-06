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印度喜馬拉雅山城暴雨引發土石流 4死100人失蹤

中央社／ 印度德哈拉丹6日綜合外電報導

印度喜馬拉雅山區昨天因豪雨引發土石流，造成1個城鎮至少4人死亡，約100人失蹤。

法新社報導，豪雨引發山洪湧入1座狹窄山谷，大水流向北阿坎德邦（Uttarakhand）達拉利鎮（Dharali），多棟建物被摧毀。

負責防衛事務的印度國務大臣賽斯（Sanjay Seth）告訴印度新聞信託社（PTI）：「情況嚴重…我們收到的資訊有4人死亡及約100人失蹤。我們祈禱他們平安。」

印度媒體播出的影片顯示，洶湧泥流席捲這個觀光地區的多層公寓大樓。影片中可以看到數人狂奔逃命，但之後被沖垮整棟建築物的黑色土石流吞沒。

印度軍方表示，150名軍人已抵達災區，協助營救在冰凍爛泥中倖存的約20人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）發布聲明表達哀悼之意，還說政府「竭盡全力提供援助」。

印度氣象局對災區發布紅色警戒，並在北阿坎德邦偏遠地區記錄到約210毫米的「極為劇烈」降雨。

聯合國的世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization）去年指出，隨著氣候變遷導致地球水循環益發難以預測，愈來愈嚴重的洪水和乾旱是未來趨勢的「求救訊號」。

印度 死亡 豪雨

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