主辦全球減塑談判 世界美景日內瓦湖也深陷汙染危機

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聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
日內瓦市長戈麥斯（Alfonso Gomez）坦言，無論是湖區或市區街道，皆面臨日益嚴峻的塑膠汙染挑戰。記者曾原信／攝影
日內瓦市長戈麥斯（Alfonso Gomez）坦言，無論是湖區或市區街道，皆面臨日益嚴峻的塑膠汙染挑戰。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議昨（5）日起在瑞士日內瓦登場。作為本次談判的主辦城市，日內瓦一向以潔淨街景、完善公共設施與嚴格環保政策聞名，被譽為全球最乾淨的城市之一。然而，日內瓦市區最具代表性的地標日內瓦湖，近年卻被檢測出含有大量塑膠微粒

日內瓦市長戈麥斯（Alfonso Gomez）坦言，無論是湖區或市區街道，皆面臨日益嚴峻的塑膠汙染挑戰。僅日內瓦湖一年就需清除超過100公噸垃圾，其中塑膠廢棄物的比例在短短數年間已翻倍成長，反映出一次性塑膠製品過度使用所帶來的環境壓力。

日內瓦湖是西歐最大的湖泊之一，橫跨瑞士與法國兩國，湖形略呈新月，長約75公里、最寬達14公里，最深處達330米。湖區四季氣候宜人，坐擁壯麗阿爾卑斯山景與潔淨湖水，為著名的風景區與度假勝地。湖面上矗立的日內瓦大噴泉（Jet d’Eau）更是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。

但看似純淨無瑕的水域，近年卻被檢測出湖中含有大量塑膠微粒。由瑞士與法國聯合成立的日內瓦湖保護協會，在2021至2022年間，從兩國25處海灘採樣檢測發現，每平方公尺平均含有約7600個塑膠微粒，約6成為洗衣或衣物磨損產生的塑膠合成纖維，其餘4成則來自肉眼可見的碎片，如食物包裝、菸蒂與工業塑膠顆粒。

市長戈麥斯日前出席一場由「日內瓦環境網絡」（Geneva Environment Network）舉辦的塑膠汙染座談會指出，日內瓦湖每年清除的垃圾量超過百噸，其中塑膠垃圾的占比在短短數年間已翻倍成長。市區公園、街道與生活廢棄物中，也普遍可見大量一次性塑膠製品殘留。他直言，塑膠的過度使用不僅危害人體健康，更加劇氣候危機，已成為過度消費與忽視地球極限的具體象徵。

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯說，日內瓦湖的水源除了來自阿爾卑斯山脈的乾淨山水外，還有主要河流隆河匯集，無論是天然形成或經人工整治的水道，河川本身即扮演廢棄物流動與輸送的重要角色，尤其在人口集中地區，更可能成傳送廢棄物與汙染的渠道。

許瑞峯進一步說，塑膠的特殊性也加劇汙染情況，相較於其他有機物質，塑膠不易氧化、難以自然分解，在環境中可能需耗費數十年至百年以上才會降解。一旦進入封閉或半封閉水體如湖泊，這些微小但難分解的汙染物便會長期累積。加上河川每日不間斷地將汙染物輸送入湖，而湖泊本身的「代謝速率」極低，最後導致汙染濃度隨時間推移逐漸升高。

許瑞峯表示，從日內瓦湖到全球，塑膠汙染的警鐘已經敲響，但解方並非一蹴可幾，必須仰賴全民意識的轉變與政策面的長期投入。唯有提升民眾對環境議題的關注，減少對一次性塑膠製品的依賴，加上政府從制度面進行精準治理，才能從源頭有效攔阻塑膠流入水體。

許瑞峯指出，當塑膠分解成直徑小於5毫米的微粒後，將更難回收與監控，也將大幅提高治理成本，對生態與人類健康構成長期隱憂。

許瑞峯也呼籲，各國應建立長期且系統性的監測機制，並推動跨國、跨域合作，因為一國的塑膠廢棄物，可能順著洋流漂流數千公里，最終影響的是另一國的海岸與生態。唯有全球共同承擔、協力應對，才有可能緩解這場橫跨國界的汙染危機。

日內瓦市區最具代表性的地標日內瓦湖，近年被檢測出含有大量塑膠微粒，面臨嚴峻的塑膠汙染挑戰。記者曾原信／攝影
日內瓦市區最具代表性的地標日內瓦湖，近年被檢測出含有大量塑膠微粒，面臨嚴峻的塑膠汙染挑戰。記者曾原信／攝影
日內瓦湖是西歐最大的湖泊之一，橫跨瑞士與法國兩國，湖面上矗立的日內瓦大噴泉（Jet d’Eau）是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。記者曾原信／攝影
日內瓦湖是西歐最大的湖泊之一，橫跨瑞士與法國兩國，湖面上矗立的日內瓦大噴泉（Jet d’Eau）是城市象徵，每年吸引許多旅客造訪。記者曾原信／攝影

日內瓦 廢棄物 塑膠微粒

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