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外交部：我駐日代表受邀出席廣島和平紀念典禮

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。聯合報系資料照／記者張文馨攝影
外交部發言人蕭光偉。聯合報系資料照／記者張文馨攝影

外交部發言人蕭光偉表示，我國駐日本代表李逸洋6日偕駐大阪辦事處處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」。

這是我方首度受邀並出席這項典禮；此外，蕭光偉表示，9日「長崎和平紀念典禮」也將由李逸洋偕駐福岡辦事處陳銘俊處長等人出席。

蕭光偉指出，本次和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，也與外交部長林佳龍上任後推動總合外交中的價值外交理念相符，我國首次出席別具意義，外交部對日方的規畫及安排，表達由衷謝忱。

蕭光偉說，台灣作為國際社會負責任且愛好和平的一員，將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同致力守護全球及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 李逸洋

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