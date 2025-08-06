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8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯堪察加半島外海發生8.8強震後，地區內的克柳切夫火山7月30日率先噴發，隨後多座火山也連環活躍。歐新社
俄羅斯堪察加半島外海發生8.8強震後，地區內的克柳切夫火山7月30日率先噴發，隨後多座火山也連環活躍。歐新社

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，俄羅斯堪察加半島外海7月30日發生規模8.8強震，引發區域內火山群甦醒，目前已有7座火山連環噴發，是當地近300年來首度出現如此大規模且罕見的火山甦醒現象，簡直像「火山噴發大遊行」。

繼8.8強震後，克柳切夫火山（Klyuchevskoy）7月30日率先爆發，接著多個火山陸續活躍，其中休眠逾450年的克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov）在8月3日噴發，同時出現熔岩流，是這座火山近600年來首次出現熔岩流，當地官員表示，上一次記錄到的熔岩流是1463年。

俄羅斯科學院指出，這是當地300年來首次出現7座火山同時噴發，其遠東分院火山學與地震學研究所所長歐茲若夫（Alexey Ozerov）描述，這是極為罕見的現象，足以形容為「火山噴發大遊行」。

歐茲若夫認為8.8強震與火山連環甦醒有直接關聯，他告訴俄媒塔斯社，目前認為這些火山噴發與地震有關，地震觸發岩漿庫，並為其提供額外能量。他描述，這起強震可能喚醒了「沉睡的巨人」。

根據美國地質調查局（USGS），堪察加半島火山活動頻繁，境內共有29座活火山。俄羅斯科學院表示，此次噴發中的3座火山在此之前皆處於休眠狀態。

強震 地震 俄羅斯

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