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澳洲13歲中國女交換學生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲新南威爾斯省紐卡素4日發生一起兇殺案，一名13歲的中國交換學生涉嫌刺殺另一名同樣來自中國的14歲交換學生。資料照片。非案發現場。路透
澳洲新南威爾斯省紐卡素4日發生一起兇殺案，一名13歲的中國交換學生涉嫌刺殺另一名同樣來自中國的14歲交換學生。資料照片。非案發現場。路透

澳洲新南威爾斯省紐卡素（Newcastle）一處住宅4日晚間10時20分左右發生一起兇殺案，一名13歲的中國交換學生涉嫌刺殺另一名同樣來自中國的14歲交換學生，6日將出庭面對謀殺罪指控。

澳媒news.com.au與SBS報導，警方接獲報案後趕到埃奇沃思（Edgeworth）尤斯頓巷（Euston Close）的案發現場，發現死者身體有單一刀傷。救護人員在現場施救後緊急送醫，但最終傷重不治。

麥覺理湖警區（Lake Macquarie Police District）指揮官查普曼（Tracy Chapman）警司表示，兩名女孩均來自中國，因參與一項交流計畫而於8天前抵澳，期間由當地居民擔任接待人提供住宿，就讀當地學校，並參觀多個景點。

查普曼表示，兩人住在同一對寄宿夫婦家中，各自有獨立臥室，預計將於16日離境。她說：「所有人當晚都已回房休息，一位接待人聽到某種騷動聲響，前去查看時發現那名14歲女孩」。

警方已查獲一把廚房刀作為證物，並封鎖現場展開調查，交由鑑證專家進行分析。目前尚不清楚兩名女孩之間是否存在任何關係，正調查是否有任何糾紛或衝突，死者身份尚未正式確認。涉案13歲少女當場被捕遭到羈押，隔天下午在警局協助調查。

查普曼指出，語言障礙是其中一個因素，因為兩名女孩都不是澳洲居民，警方正與中國領事館合作，因此「顯然存在一些麻煩與複雜情況，這也是為何我們花了些時間來處理」。

澳洲 廚房 交換學生

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