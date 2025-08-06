川普將會亞美尼亞和亞塞拜然領袖 商談和平協議架構

美國官員告訴路透社，總統川普將於8日在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領袖，舉行和平會談，有望在這次會談中宣布和平協議架構。

「華盛頓郵報」（Washington Post）率先報導3國領袖會談消息。

亞美尼亞和亞塞拜然1991年在蘇聯解體後獨立，但自1980年代末期，雙方關係便陷入僵局，起因是亞塞拜然境內亞美尼亞族人占多數的的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）在亞美尼亞支持下脫離亞塞拜然。

亞塞拜然於2023年重新奪回納卡區，導致10萬名亞美尼亞族人逃往亞美尼亞。

今年3月，亞美尼亞和亞塞拜然表示，已同意和平協議草案的文本，但此後的進展斷斷續續且緩慢。兩國領袖7月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（AbuDhabi）舉行會談。