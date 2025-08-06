尼坦雅胡傳傾向全面接管加薩 川普未表態

以色列總理尼坦雅胡今天與安全高層開會，針對打了近2年的加薩戰爭敲定新策略。據媒體報導，尼坦雅胡傾向全面軍事接管的選項。美國總統川普拒絕透露是持支持或反對立場。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明指出，總理召開一場約3小時的「有限安全會議」，期間，以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）「提出了延續加薩行動的各種選項」。

以色列12頻道（Channel 12）引述尼坦雅胡辦公室官員先前的說法指出，總理偏向把加薩全境納入掌控之中。若真這麼做，將扭轉2005年以色列全面撤出加薩走廊的決定。

2005年協議中，以色列自加薩撤出其民事和軍事存在，但保留對加薩邊界、空域和水電的控制；以色列右翼政黨認為，這一步導致巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在2006年大選一舉贏得加薩的執政權。

然而，目前仍不清楚尼坦雅胡是預計發動1場長期的接管行動，還是執行1場意在瓦解哈瑪斯並釋放以色列人質的短期行動。總理辦公室拒絕對12頻道的報導置評。

美國總統川普則拒絕透露他對以色列軍事接管加薩走廊一事是持支持還是反對立場。他表示，他的政府聚焦在升高對這塊巴勒斯坦飛地的糧食供應。

以色列數天後即將舉行內閣會議，討論新版戰爭計畫。

法新社報導，尼坦雅胡今天在巡視軍事訓練設施期間表示，「有必要徹底擊敗加薩的敵人，讓我們人質全數獲釋，並確保加薩不再對以色列構成威脅」。

尼坦雅胡辦公室已經表示，將於本周稍後召開安全內閣會議來批准最新指示。

以色列公共廣播公司（Kan）引述內閣成員的話說，尼坦雅胡已「決定把戰事擴大至人質可能的所在位置」。

儘管這個據報的計畫尚未獲得批准，已引發巴勒斯坦自治政府和控制加薩的哈瑪斯政府強烈反彈。

哈瑪斯堅稱，這類舉動將不會改變它們在停火談判的立場，並要求所有外部勢力撤出加薩。

聯合國表示，以色列決定擴大加薩軍事行動的報導如果屬實，將「令人深感擔憂」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140805