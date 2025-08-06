廣島原爆80週年 石破茂：日本肩負引領無核世界使命

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。「原爆日」80週年和平紀念儀式今天舉行，日本首相石破茂出席儀式致詞表示，作為唯一遭受原爆的國家，日本肩負帶領全世界邁向無核武的使命。

8月6日是「原爆之日」，廣島市府在當地時間上午8時於和平紀念公園舉辦紀念儀式（原文：原爆死歿者慰靈式及和平祈念式）。今年共有約120個國家及地區、歐盟（EU）等代表出席，刷新2023年的111個國家和地區紀錄，創下新高。出席人數達到5萬5000多人。

石破茂致詞表示，80年前的今天，一顆原子彈在此引爆，奪走了十多萬條寶貴的生命。倖存下來的人們，也經歷了難以言喻的苦難。「作為日本內閣總理大臣，我在此謹向所有原子彈的犧牲者致上深切的哀悼之意，並向至今仍受原爆後遺症所苦的各位，致以最誠摯的慰問。」

石破茂指出，2年前的9月，他首次造訪了整修後的廣島和平紀念資料館。「80年前的那一天，在升起的蘑菇雲之下究竟發生了什麼？化為焦土的城市；焦黑無辜的人們；原本還健康生活的居民，在4000度的熱度下瞬間化為影子的石塊。絕大多數的犧牲者是一般市民。他們的夢想與光明未來被殘酷地一瞬奪去，讓我失去言語。」

他表示，廣島與長崎所經歷的悲劇，絕不能再次重演。在堅守「非核三原則」的基礎上，引領國際社會邁向「無核武世界」的努力，「正是身為唯一戰爭原爆國的我們，所肩負的使命。」

石破茂表示，國際社會在核裁軍問題上的對立日益加深，整體安保環境也愈發嚴峻，正因如此更應該全力以赴，在禁止核子擴散條約（NPT）體制之下，推動實現「無核戰世界」，乃至「無核武世界」。

他指出，明年的NPT審議會議，日本將繼續強烈呼籲各國，本著對話與協調的精神，發揮最大努力。同時，根據「廣島行動計畫」（Hiroshima ActionPlan），持續努力尋求核武器擁有國與非擁有國，應共同採取的具體行動。要邁向「無核武世界」，首先必須建立對原爆真相的正確理解。

石破茂表示，長年來致力於推動廢核，以及讓人們了解原爆真相的「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）於去年榮獲諾貝爾和平獎，意義重大，再次向他們致上崇高敬意。

他表示，目前被爆者的平均年齡已超過86歲，多數日本國民已經是沒有曾經歷戰爭的世代。「我在參觀廣島和平紀念資料館時，再次堅定了一個信念：必須讓這段痛苦的經歷與記憶不被遺忘，世代相傳下去。」

他說，政府將持續呼籲全球各國領袖與年輕人造訪廣島與長崎。去年，資料館的年度參觀人數首度突破200萬人次，其中超過3成來自海外。「將原爆的真相傳遞給世界各國民眾，也是我們肩負的責任。」

石破茂最後鄭重誓言，將在廣島這片土地上，為實現「無核戰世界」與「無核武世界」，並邁向永久和平的未來而盡最大努力。（編輯：陳慧萍）1150806