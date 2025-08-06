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瑞典總理坦承治國時用AI輔助 學者籲小心「選民沒有投票選出ChatGPT」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞典總理克里斯特森6月25日抵達荷蘭海牙參加北約峰會時，向媒體發表講話。法新社
瑞典總理克里斯特森6月25日抵達荷蘭海牙參加北約峰會時，向媒體發表講話。法新社

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）近日坦承，自己在治國期間經常向人工智慧（AI）工具諮詢「第二意見」而遭到抨擊，有學者受訪時直言，選民「並未投票選出ChatGPT」。

衛報5日報導，克里斯特森向當地報章表示，自己使用ChatGPT和法國服務LeChat等工具，同僚們在日常工作中也會使用AI。他說：「我自己很常用，就算沒什麼別的理由，至少也會用來獲取第二意見，其他人怎麼做？我們該不該考慮完全相反的做法？這些就是我常問的問題。」

不過，有報紙發表社論，指責克里斯特森「中了寡頭們的AI狂熱」。克里斯特森的發言人塞繆爾森（Tom Samuelsson）隨後澄清，總理使用AI時並沒有冒險行事。他說：「當然，最終交給AI的不是安全敏感資訊，主要只是用來做粗略估算的參考。」

科技專家對政治人物以此方式使用AI工具表示擔憂。卡爾斯塔德大學（Karlstad University）電腦科學教授費舍-許布納（Simone Fischer-Hübner）受訪時表示，必須非常小心，並警告不要使用ChatGP處理敏感資訊。

烏梅奧大學（Umeå University）教授迪格農（Virginia Dignum）則表示，AI無法對政治理念提出有意義的看法，只是反映開發者的觀點，總理越依賴AI處理簡單事務，對系統過度自信的風險就越大。

她說：「這是滑坡效應（slippery slope） ，我們必須要求系統的可靠性得到保障，我們並沒有投票選出ChatGPT。」

AI 總理 投票 瑞典 ChatGPT

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