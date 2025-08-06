逃過廣島原爆躲到長崎又被炸 倖存者平島綾乃的不幸奇遇

平島綾乃（Ayano Hirashima）在1945年8月6日廣島第一顆原子彈爆炸時，正在學校，隨後逃往長崎，成為130位同時經歷兩次原子彈爆炸的倖存者之一。英國泰晤士報5日刊出人物專訪。

當時她只有八歲，但多年後，平島綾乃仍清楚記得第一次經歷原子彈爆炸的情景。那是1945年8月6日星期一早晨，她正在脫鞋準備進入教室時，代號「小男孩」的13千噸當量級鈾彈在廣島市中心上空580公尺處爆炸，時間是上午8點15分30秒後。

「我正要拿起室內拖鞋進入學校時，看到周圍閃過一道強光，」她回憶說。「轟！突然間我被瓦礫掩埋。我設法爬了出來，然後不知怎麼回到了家。我赤著腳，腳上還在流血。我看到田野裡有些人，他們可能已經死了，但我當時是個孩子，不懂這些。」

令人震驚的是，儘管她的家人離爆炸中心很近，父母和兄弟姐妹竟然都活了下來，且沒有受到嚴重傷害。隨著城市毀滅的程度逐漸顯現，他們決定逃往一個看似安全的地方，她母親的故鄉長崎。

火車因故延誤，這或許救了他們一命。他們比預定晚了一天抵達長崎，當時距離代號「胖子」的25千噸當量鈽彈襲擊長崎已經過了25小時。他們不知道周圍充斥著致命的無形輻射，穿過了被摧毀的市中心，無意間成為一個悲慘且獨特的群體——同時經歷兩次原子彈爆炸的少數人。

在一個充滿大規模殺戮的世紀裡，廣島和長崎的原子彈爆炸標誌著一個新時代的開始。人類的終結從一個想像中的概念變成了真實且迫在眉睫的可能性。少數人從這場世界末日的開端中倖存下來，而且是兩次倖存。八十年後，平島綾乃是僅存的兩位已知倖存者之一。

另一位倖存者是94歲的福井絹代（Kinuyo Fukui），她住在日本最北端的青森市。而88歲的平島綾乃至今仍住在長崎南部，當年她的家人正是穿越放射性廢墟來到這裡。

日本稱原子彈爆炸受害者為「被爆者」（hibakusha），多年來他們成立了許多組織，包括日本原子彈與氫彈受害者團體聯盟（Nihon Hidankyo），該組織因其積極推動核裁軍而獲得去年的諾貝爾和平獎。隨著原子彈爆炸80週年即將到來，約有10萬名登記在冊的被爆者仍在世，平均年齡86歲。研究顯示，至少有130人同時經歷了兩次原子彈爆炸。