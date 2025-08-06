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社群發文放話炸首爾新世界百貨 韓中學生被捕

中央社／ 首爾6日專電

韓國社群網站5日出現一篇文章，聲稱已經在位於首爾中區的新世界百貨明洞總店設置炸彈，約4000人因此緊急疏散；警方表示，已在濟州抓到發文者，是一名中學生。

這名中學一年級的嫌犯A某在5日中午12時36分於網上發文，警告網友「今天絕對不要去新世界百貨公司」，聲稱「昨天真的在那裡的一樓設置了炸彈，今天下午3時會爆炸」。

包括百貨公司員工及顧客，共約4000人因這篇文章在當天緊急疏散至店外，警方出動242名警力到現場進行約一個半小時的搜索，但最終並未發現任何爆裂物。

濟州西部檢察署表示，A某目前正因刑法上的公眾恐嚇罪嫌遭警方逮捕調查。

然而，事件在這次騷動後並未結束，韓聯社引述警方說法報導，5日晚間11時左右在YouTube的相關影片上出現網友留言，稱「我也要去炸新世界百貨」，但並沒有提及特定場所及時間點。

為此，韓國警方今天上午6時起，著手對各地的新世界百貨公司進行搜索，表示若在開店時間前未發現異常，百貨公司將正常營業。

炸彈

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