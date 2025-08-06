原爆80週年和平儀式 李逸洋與美駐日大使握手寒暄
1945年8月6日，美國在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。今天是「原爆日」80週年紀念日，駐日代表李逸洋代表台灣首度出席廣島市和平紀念儀式，與美國駐日大使葛拉斯（George Glass）開場前在場內握手寒暄。
8月6日「原爆之日」，廣島市府於上午8時（台灣時間7時）在和平紀念公園舉辦和平紀念儀式（日文：原爆者慰靈式及和平祈念式）。
今年共有約120個國家及地區、歐盟（EU）等代表出席，刷新2023年的111個國家和地區紀錄，創下新高。
參與儀式人數超過5萬5000人，儀式內容包括廣島市議會議長致詞、廣島市長與被爆者代表獻花、默哀與鳴響和平之鐘、廣島市長發表和平宣言、放鴿，最後合唱和平之歌等。
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