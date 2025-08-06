羅馬尼亞前總統伊列斯古辭世 享壽95歲

中央社／ 羅馬尼亞首都布加勒斯特5日綜合外電報導

羅馬尼亞當局表示，前總統伊列斯古（Ion Iliescu）今天逝世，享壽95歲。

法新社報導，羅馬尼亞政府在線上發布聲明說：「我們沉痛宣布，羅馬尼亞前總統伊列斯古先生與世長辭。」

羅馬尼亞政府向伊列斯古的「家人及所有親近他的人」表達哀悼。

聲明補充說，有關國葬的細節將於未來幾天公布。

伊列斯古今年6月初因肺癌住院。替他治療的布加勒斯特醫院上週表示，伊列斯古的整體病況「危急」。

這位頗具影響力的政治人物曾帶領這個東歐國家度過從共產主義走向民主的混亂過渡時期，他最後一次公開露面是在2017年。

肺癌 羅馬尼亞 布加勒斯特

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