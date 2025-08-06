廣島原爆日 我駐日代表首出席

一九四五年八月六日，美國在日本廣島投下一枚原子彈，約十四萬人喪生。今年八月六日是「原爆日」八十周年紀念，廣島市府將舉辦和平紀念儀式，駐日代表李逸洋將代表台灣首度出席。

廣島市府六日將在廣島縣廣島市的和平紀念公園舉辦和平紀念儀式，今年有約一百廿個國家及地區和歐盟等派代表出席，數量刷新二○二三年的一一一個國家和地區紀錄。

中央社報導，廣島市府表示，今年台灣、巴勒斯坦首度出席和平紀念儀式。俄羅斯則是繼去年缺席，今年也不出席；俄羅斯盟友白俄羅斯則是時隔四年出席。

擁有核武的國家當中，除了美國、英國、法國、印度之外，實質擁有核武的以色列今年也預定出席和平紀念儀式。中國、巴基斯坦、北韓未在出席名單中。

廣島市府說，往年和平紀念儀式是採「邀請」各國代表的方式，但今年改為向全世界一九六國及地區發出舉辦和平紀念儀式的「通知」。

因俄羅斯侵略烏克蘭，到去年為止，廣島市以此為由未邀請俄羅斯及其盟友白俄羅斯出席。此外，在此之前，日本政府未予承認為國家的台灣、巴勒斯坦，未受邀出席。

廣島市府指出，期待各界能理解被爆者超越憎恨、祈願和平的「廣島之心」，報名出席和平紀念儀式。

預定出席和平紀念儀式的各國及地區、機構代表今晚將出席由廣島市府主辦的晚會，聆聽原爆受害者證言。

法新社報導，一九四五年八月六日，美國在日本廣島投下一枚原子彈，導致約十四萬人喪生。三天後，美國在長崎市投擲第二枚原子彈，造成約七萬四千人喪命。