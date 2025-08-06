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加薩飢荒餓死188人 裹屍布不夠用

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
加薩地區的巴勒斯坦難民正忍受飢荒。美聯社
加薩地區的巴勒斯坦難民正忍受飢荒。美聯社

路透報導，加薩人道危機持續惡化，加薩衛生部門五日通報，過去廿四小時有八人因饑餓或營養不良死亡，以哈戰爭迄今餓死人數攀升至一百八十八人，其中九十四人為孩童。

由於每日死亡人數激增，當地裹屍布短缺，民眾只能用毛毯包裹遺體。聯合國警告，加薩恐正步入全面飢荒，空投物資遠遠不足，應立即大幅擴大陸路援助。

根據加薩衛生部門，四日至少四十名巴勒斯坦人死於以色列槍擊或空襲，其中十人是在美國支持的加薩人道基金會（GHF）援助站附近遭射殺。聯合國統計，GHF於五月開始營運以來，已有超過一千人在試圖領取援助時喪命，其中多數是在以軍活動區域被射殺。

四十歲巴勒斯坦男子薩里（Bilal Thari）四日在加薩市西法醫院等待領取死者遺體時痛批，「每個去那邊的人，不是帶著麵粉回來，就是被抬著或受傷回來，沒人是完好回來的。」

至少十三人三日在北加薩齊基姆（Zikim）關口等待援助時遭以軍開火喪生，還有在中南部援助點遭槍擊的其他死者，也都被以各式棉被、毯子臨時包覆，許多家屬表示無法為親人舉行體面的葬禮。

加薩人道危機已持續數月。自戰爭爆發以來，加薩遭以軍封鎖，每天實際進入的援助數量遠低於需求。聯合國表示，若要滿足當地人口基本生存，應每日有六百輛援助卡車進入，但目前距離此目標仍遠。

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